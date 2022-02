Les plus impatients vont pouvoir se mettre quelque chose sous la dent puisque le très attendu Elden Ring nous dévoile un ultime trailer avant sa sortie.

Les amateurs de Souls-Like doivent trépigner d'impatience en attendant Elden Ring. Histoire de rendre l'attente plus supportable, vous pouvez découvrir ci-dessus une longue vidéo de 6 minutes. Celle-ci s'échine à vous raconter le contexte du jeu tout en vous présentant le fonctionnement du gameplay. Bref, c'est une vidéo récapitulative.

Du combat partout pour Elden Ring

On peut y découvrir une partie du monde qui est imaginé par George R.R. Martin (Game of Thrones), quelques protagonistes du titre, la personnalisation des personnages et bien évidemment du combat. BEAUCOUP de combat. S'inspirant d'un univers de Dark Fantasy, si vous avez aimé Dark Souls, vous devriez toutefois prendre vos marques très rapidement.

Plus accessible ?

Le jeu devrait être un peu plus accessible puisque les développeurs avaient dit qu'Elden Ring pourrait être terminé par plus de personnes qu'un Dark Souls. Ce qui n'avait pas manqué d'irriter certains joueurs qui ne jurent que par la difficulté. De manière générale, le titre fait cession avec les anciennes productions du studio From Software, notamment par le biais de l'ajout d'un monde totalement ouvert. C'est aussi le premier jeu du genre du studio à disposer d'une carte.

Pour mémoire, le jeu est prévu pour le 25 février sur PC, Xbox Series,Xbox One, PS5 et PS4.