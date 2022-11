Vaincre un boss de Elden Ring avec une manette ou un clavier et une souris c'est bien. Mais pouvoir le faire avec un tapis de danse c'est encore mieux. C'est ainsi que Missmikkaa a réalisée l'exploit fou de vaincre le boss Malenia juste avec ses pieds.

Elden Ring avec les pieds

L'expression "jouer comme un pied" n'a jamais eu plus de sens sauf qu'ici la streameuse Missmikkaa se débrouille particulièrement bien avec son tapis de danse pour vaincre Malenia, un boss reconnu comme étant très coriace sur Elden Ring.

C'EST FAIT ! J'ai tué Malenia NIVEAU 1 avec un DANCE PAD ! Il m'a fallu 553 essais et plus de 15 heures. Je n'ai utilisé que 4 flacons de soins pour la tuer. JE N'ARRIVE PAS À Y CROIRE !

Imaginez un peu la force d'esprit pour refaire 553 fois la même chose, le tout uniquement avec un tapis de danse et la dextérité de vos pieds et de vos jambes. Malenia est devenue avec le temps le boss le plus dur d'Elden Ring, et le studio FromSoftware n'a pas vraiment aidé en supprimant au fil des mises à jour des possibilités pour le vaincre. À tel point que Melavia fut érigée au rang de meme, avec l'existence de mods plus fous les uns que les autres. C'est le cas par exemple de celui-ci qui permet tout simplement de remplacer l'intégralité des ennemis du souls-like par Malenia.

C'est d'autant plus bluffant à réaliser quand on sait que certains n'arrivent pas à vaincre le boss avec les mains. Cette streameuse n'en est pas à son cou d'essai comme nous le reportions il y a quelques mois. Mais désormais on peut dire que la boucle est bouclée puisqu'il s'agissait du boss le plus puissant du jeu.