Bonne nouvelle pour les fans d’Elden Ring ! Bandai Namco a lancé les inscriptions pour le Network Test de Elden Ring: Nightreign, le prochain chapitre tant attendu. Ce test exclusif, prévu pour février, permettra à certains joueurs de découvrir une partie du jeu avant sa sortie officielle. Les inscriptions ont commencé le 10 janvier, et il ne faudra pas traîner pour tenter votre chance.

Qu’est-ce que le Network Test de Elden Ring Nightreign ?

Le Network Test est une étape essentielle pour peaufiner un jeu aussi ambitieux que Elden Ring Nightreign. Cette phase permet à Bandai Namco et FromSoftware de tester les serveurs en conditions réelles et de vérifier la stabilité des systèmes en ligne. En clair, c’est une sorte de répétition générale qui garantit une expérience fluide et sans bugs lors du lancement.

Les participants auront accès à une portion limitée du jeu Elden Ring Nightreign et pourront explorer cet univers sombre tout en soumettant les serveurs à des tests de charge. C’est une chance unique de plonger dans l’univers de Nightreign avant tout le monde !

Pour participer à ce test sur le prochain Elden Ring, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site officiel de Bandai Namco, remplissez le formulaire d’inscription, et croisez les doigts. Le tout ouvrira à 15h00. Le test sera uniquement accessible aux joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ce qui le rend exclusif aux consoles nouvelle génération. Attention, les places sont limitées, alors ne perdez pas de temps. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez une confirmation par e-mail. À vous alors de vous préparer pour une aventure épique en février ! Dès le 14. Puis le 15, 16 et même 17.

Après le succès phénoménal d’Elden Ring en 2022, ce nouvel opus suscite déjà une énorme attente. Nightreign semble explorer des territoires encore plus sombres, avec un monde toujours aussi riche et mystérieux. Peu de détails ont été dévoilés pour l’instant, mais on peut s’attendre à de nouvelles mécaniques de jeu, des systèmes multijoueurs étendus et des défis encore plus intenses.

Source : Bandai