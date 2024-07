C’est le DLC le mieux noté de l’histoire du jeu vidéo. Pendant huit années, The Witcher 3 Blood and Wine était indétrônable, jusqu’à ce que Elden Ring Shadow of the Erdtree sorte le 21 juin 2024. Les critiques ont été unanimes, l’extension du jeu de FromSoftware supplantant même les jeux sortis cette année sur Metacritic. Le succès a été immédiat, avec 5 millions d'unités vendues à travers le monde en seulement trois jours. Et si vous souhaitez vous lancer dans cette nouvelle aventure en grande pompe, le collector du DLC d’Elden Ring profite déjà d’une petite promo.

Petite promo pour le collector d'Elden Ring Shadow of the Erdtree

« Un chef-d'œuvre ». Voici comment résumer en quelques mots Elden Ring L’Ombre de l’Arbre-Monde. Le DLC offre un contenu tellement généreux qu’il est capable de rivaliser avec les plus grosses productions de l’année. Plus qu’une nouvelle histoire élargissant un lore déjà riche et d’une région inédite, l’extension propose surtout aux joueurs de découvrir une quantité mirobolante de sorts et d'équipements qui dynamisent toujours plus le gameplay. Pratique pour faire face aux boss plus retors les uns que les autres qui viendront vous barrer la route avec leurs combats autant mémorables qu’épiques. FromSoftware va aussi vous en mettre plein les yeux et les oreilles, avec une direction artistique à tomber.

C’est L’immanquable de l’année 2024, que ce soit pour celles et ceux qui ont adoré le jeu de base, que les joueurs qui n’ont pas encore craqué. Bonne nouvelle pour les collectionneurs, l’édition collector du DLC d’Elden Ring est actuellement en stock et avec une petite baisse de prix de presque 35€. Sa version PS5 passe alors de 216,45€ au lieu de 250€ sur Amazon. Pas de véritable promo sur Xbox Series, mais le collector est également en stock. Pour rappel, il contient :

Le DLC Shadow of The Erdtree code de téléchargement (ne contient pas le jeu de base)

Une statue de Messmer l’Empaleur de 46 cm

Un artbook de 40 pages (livré plus tard)

Un boitier Collector

L'OST au format digital