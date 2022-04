Les débuts d'eFootball, anciennement Pro Evolution Soccer (PES), ont été très compliqués. Le passage en free-to-play s'est fait dans la douleur avec une refonte sortie sous forme de démo, qui portait bien son nom, puisque le jeu était tout sauf complet. L'absence de finition avec des visuels à faire fuir (modélisation des footballeurs, animations...) et un gameplay boiteux lui a valu des critiques cinglantes. En résumé : un lancement catastrophique.

Konami misait alors sur une version 1.0 qui, après de longs mois de reports, a sa date de sortie.

On y est : la version 1.0 d'eFootball 2022 sera disponible le 14 avril 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).

Konami ne discute pas l'échec du titre mais atteste qu'après six mois sur le marché, eFootball devrait reprendre des couleurs avec la version 1.0 et proposer un niveau de qualité décent.

Offrir aux fans de football du monde entier l’occasion de profiter d’un nouveau jeu de football avec un réalisme d’un niveau inédit. C’est avec cette idée en tête que nous avons initié une période de développement de deux ans pour eFootball 2022. Néanmoins, nous étions tellement centrés sur l’idée de publier le jeu à temps que nous en avions perdu de vue le plus important : la qualité. Naturellement, nous avons été la cible des critiques de la part de nos fans légitimement déçus. Six mois se sont écoulés depuis le lancement initial au mois de septembre dernier, mais nous pensons avoir enfin atteint un niveau de qualité dont nous sommes satisfaits, d’où notre décision de publier la v1.0.0.

D’autres fonctionnalités seront encore ajoutées à l’occasion de futures mises à jour, sur lesquelles nous vous informerons à l’avenir. En attendant, nous espérons que vous allez aimer ce "Nouveau jeu de football" !

Sur son site officiel, l'éditeur japonais recense les modifications de la version 1.0. On note d'abord des "changements de commandes en défense" avec l'implémentation de l'option "Demander un pressing". Les passes sont également améliorées avec une commande "Passe en puissance". Le multijoueur devrait aussi être plus stable, et le "Plan de jeu" plus fourni avec des fonctionnalités additionnelles. Pour tout savoir, la liste complète est consultable en français.

eFootball 2022 est disponible gratuitement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).