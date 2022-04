Il est peut-être tôt pour présumer de l'avenir d'eFootball 2022, qui sortira réellement dans quelques jours, mais Konami scelle déjà des alliances pour enrichir son contenu. C'est ainsi que dès cet été (oui il faut encore attendre), l'AC Milan rejoindra le jeu.

Fans de l'AC Milan et joueurs d'eFootball 2022, retenez bien cette date : le 1er juillet prochain. C'est en effet à cette date que le club sera accueilli dans cet épisode.

Avec ce partenariat, l'éditeur japonais se réserve les droits d'utilisation du stade milanais San Siro, des uniformes sous licence - avec les maillots Domicile, Extérieur, Third et Gardien de but -, et des tenues d'entraînement. De plus, les joueurs de l'équipe auront tous des scans faciaux complets. Croisez les doigts pour que la capture soit plus travaillée qu'au "premier" lancement d'eFootball 2022.

Konami a l’honneur de travailler une nouvelle fois avec l’AC Milan. Devenir un partenaire principal de l’un des plus grands clubs de football en Europe et afficher notre marque sur leurs tenues d’entraînement est une opportunité incroyable. Nous avons hâte de collaborer avec le club afin de créer ensemble un partenariat innovant.

déclare Naoki Morita, président de Konami Digital Entertainment Europe.

Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Konami dans la famille AC Milan en tant que l’un de nos partenaires principaux et notre tout premier partenaire de tenues d’entraînement pour l’équipe masculine. Nous sommes très heureux du potentiel offert par ce partenariat, pour notre club et notre marque, qui nous permettra d’innover ensemble.

commente pour sa part Casper Stylsvig, chief revenue officer de l'AC Milan.

Redorer l'image du jeu

Dès le 14 avril 2022, eFootball 2022 aura sa seconde chance avec de nombreuses améliorations et nouveautés. Une refonte qui s'attèlera à corriger le multijoueur instable et à réviser son gameplay. Dribbles, passes, IA ou ajouts de la nouvelle commande "Demander un pressing", un vaste programme.