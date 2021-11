Ce samedi 6 novembre, la championne de la ligue chinoise EDward Gaming s'est imposée contre les grands favoris et double-champions de la Corée du Sud, DAMWON KIA, 3 à 2 dans la finale du League of Legends World Championship 2021.

L'équipe est devenue la troisième de la région à soulever la Coupe de l'Invocateur dans l'histoire des tournois mondiaux, après Invictus Gaming en 2018 et FunPlus Phoenix en 2019. Mais c'est la première fois qu'une équipe chinoise y est parvenue en battant une adversaire sud-coréenne, région considérée comme la plus solide sur la scène compétitive du jeu.

Une fin de saison en apothéose

DAMWON KIA était pressentie comme la favorite pour s'emparer du titre, car en plus d'avoir fait une saison régulière parfaite avec les 2 Splits de la ligue coréenne remportés, elle n'a concédé que 2 points dans tout le mondial : elle a passé les groupes en 6-0 et n'a lutté que contre sa rivale sud-coréenne T1, en demi-finale.

EDG, d'un autre côté, a eu le parcours inverse : sa saison a été parsemée de défaites ou de victoires en 2-3 dans la saison régulière de la ligue chinoise. Malgré une réputation qui n'est plus à faire en Chine et un fanclub immense, l'équipe est connue pour être passée à côté de nombreux titres au fil des années. Et avant la dernière saison, elle n'avait jamais atteint le top 4 mondial.

Mais les joueurs se sont transcendés dans le World Championship de 2021, avec la star sud-coréenne Park "Viper" Do-Hyun ayant rejoint ses rangs pour la saison en botlane. Ils ont remporté chaque match de playoffs en 2-3, et n'ont pas dérogé à la règle pour la finale.

Les fans ont enfin pu célébrer la victoire de leur équipe favorite après un match très mouvementé, qui a ramené le troisième titre mondial en Chine.

2022 en point de mire

D'un autre côté, DK a manqué le double-titre mondial de peu, mais les joueurs ont tout de même de quoi être satisfaits de leur saison forte après leur titre mondial gagné en Chine en 2020. Le tournoi a aussi marqué la fin de carrière du toplaner Kim "Khan" Dong-Ha après 8 ans de compétition au niveau professionnel. Malgré une défaite cuisante, les joueurs ont exprimé leur fierté et, surtout, leur reconnaissance envers leurs coéquipiers, staff et proches, pour cette saison couronnée de succès, après le match.

Il faudra désormais attendre plusieurs mois avant de pouvoir suivre la compétition de 2022 sur League of Legends. Mais en attendant, un mercato qui s'annonce très agité se lancera officiellement le 16 novembre prochain. Nisqy et Hans Sama en Amérique du Nord, Adam qui changerait d'équipe, promotion de joueurs LFL en LEC... il y aura beaucoup de changements attendus en Europe avant la prochaine saison.