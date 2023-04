L'industrie du jeu vidéo est riche en possibilités, mais elle ne fait pas de cadeau. Ces derniers mois, on constate que les vagues de licenciements se multiplient. C'est notamment le cas chez Electronic Arts et Ubisoft. Plusieurs développeurs expérimentés qui ont travaillés pour les deux éditeurs ont, pour leur part, décider de créer leur propre studio : Moon Rover Games.

Après EA et Ubisoft, un nouveau studio à taille humaine

Pour l'heure, le studio Moon Rover Games est encore tout jeune et tend à s'agrandir. Mais il y a de quoi en attendre de grandes choses, tant ses quatre fondateurs ont de l'expérience. Le PDG Julien Wera, le directeur technique Ben Keen le directeur créatif Jamie Keen et le directeur narratif Christofer Emgård sont en effet des vétérans de l'industrie, qui ont travaillés sur certaines des plus grosses licences d'EA et Ubisoft.

Moon Rover Games est un studio de développement de jeux situé à Stockholm, en Suède. Il a été fondé par des développeurs expérimentés qui ont passé des décennies à travailler sur des franchises à succès telles que Battlefield, Far Cry, Star Wars Battlefront, Tom Clancy's The Division et Mirror's Edge. Ils ont finalement décidé de se lancer seuls pour explorer de nouvelles aventures et mondes passionnants. Source : Site officiel du studio

Si cela vous intéresse - et accessoirement si vous êtres prêts à déménager en Suède, sachez que le studio recrute. Il met en avant sa volonté d'impliquer chaque développeur dans ses jeux. A l'inverse des géants que sont EA et Ubisoft, le but est ici de rester à taille humaine. Au total, moins de 100 personnes devraient intégrer les rangs de Moon Rover Games.

Nous cherchons à créer des expériences engageantes et de qualité tout en restant "à taille humaine". Et pour cela, nous construisons un studio où tout le monde est le bienvenu et où vous connaîtrez personnellement tous vos collègues. Chaque individu pourra avoir un impact réel sur le projet, et ne pas se sentir comme un simple rouage dans une machine impersonnelle. Nous pensons que le processus de création nécessite ouverture et générosité afin de créer le meilleur jeu possible tout en s'amusant à le construire ensemble. Chacun devrait pouvoir donner et recevoir des avis. Et ce, quel que soit son métier ou son expérience. Cela nous permet de créer le meilleur jeu possible tout en nous amusant à le construire ensemble. Source : Site officiel du studio

Des projets ambitieux

Si le studio suédois se veut relativement petit en taille, cela n'impacte en rien ses ambitions. Certes, ses fondateurs ont quitté les locaux d'Ubisoft et Electronic Arts. Néanmoins, ils comptent bien s'imposer dans l'industrie. Loin des petits jeux indés, Moon Rover Games veut "créer des moments de jeu révolutionnaires".

Notre objectif est de créer des moments de jeu révolutionnaires et uniques qui vivront à jamais dans le cœur et l'esprit de nos joueurs. Nous voulons permettre à nos développeurs de façonner ces expériences sans interruption et dans toute la mesure de leur vision et de leur expertise. Nous utiliserons la technologie et les outils et la existants dans la mesure du possible. Et nous ne développerons à partir de zéro que lorsque cela apportera de la valeur aux créateurs et joueurs. Source : Site officiel du studio

Il faudra se montrer patient pour découvrir si Moon Rover Games sera à la hauteur de ses ambitions. De notre côté, on est déjà impatients d'en apprendre plus sur leur premier jeu. Il s'agira d'un "jeu d'action coopératif ambitieux". Celui-ci sera conçu pour "générer des gameplays uniques et émergents que les joueurs peuvent vraiment s'approprier". le successeur spirituel d'It Takes Two serait-il en route ?