Ainsi donc, lors d'une déclaration devant les investisseurs, EA a déclaré qu'il prévoyait de publier une "IP majeure" un peu avant le 31 mars 2023. C'est son PDG, Andrew Wilson qui a tenu à s'exprimer sur le sujet sans réellement rentrer dans les détails.

La nature du marketing dans notre industrie a considérablement changé au cours des cinq ou six dernières années

Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons lancé Apex Legends, nous n'en avons parlé à personne jusqu'à environ 48 heures avant que la communauté ne puisse y jouer.

Le grand changement bien sûr au cours de la dernière décennie a été le passage de la télévision au numérique. Nous sommes passés à un numérique plus ciblé, et maintenant nous sommes passés à un ciblage plus ciblé autour du numérique, et donc pour chaque franchise, nos équipes de développement et nos équipes marketing se réunissent et réfléchissent au moment le plus approprié pour commencer à communiquer de manière significative avec notre communauté sur les titres à venir.