Il fallait bien que cela arrive, nous avons enfin droit aux premières informations sur EA FC 25 grâce à des leaks. Nous pouvons notamment en apprendre davantage sur le joueur en couverture, ainsi que quelques détails supplémentaires. Ce jeu de football est particulièrement attendu. Même si la concurrence risque d'être rude avec le retour d'un jeu FIFA officiel.

EA FC 25 fait leaker des infos

Ainsi Jude Bellingham, jeune prodige du football, sera la tête d'affiche de EA FC 25. Cependant, l'Ultimate Edition du jeu mettra en avant plusieurs légendes du football, actuelles et passées. L'information concernant Jude Bellingham en couverture a été révélée pour la première fois par l'utilisateur Twitter @LeanDesign_. Et confirmée indépendamment par Insider Gaming.

Jude Bellingham, à seulement 21 ans, est déjà considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Originaire de Stourbridge, en Angleterre, il a commencé sa carrière professionnelle à Birmingham City avant de rejoindre le Borussia Dortmund en 2020. Ses performances impressionnantes en Bundesliga et en Ligue des Champions lui ont valu une reconnaissance mondiale et un transfert retentissant au Real Madrid en 2023. Bellingham est également un pilier de l'équipe nationale anglaise. Où il continue de briller par son talent et sa maturité sur le terrain.

En plus de Jude Bellingham, l'Ultimate Edition du jeu EA FC 25, dont la couverture a été envoyée à Insider Gaming, mettra en vedette cinq stars du football. De gauche à droite, on y retrouve Gianluigi Buffon, Aitana Bonmatí, Jude Bellingham, Zinédine Zidane et David Beckham. Ces icônes sont entourées de divers trophées de championnats, symbolisant leurs exploits respectifs.

Gianluigi Buffon, légendaire gardien de but italien, a eu une carrière remarquable avec la Juventus et l'équipe nationale italienne. Aitana Bonmatí, étoile montante du football féminin, a remporté de nombreux titres avec le FC Barcelone et l'équipe nationale espagnole. Zinédine Zidane, icône du football français, est célébré pour ses exploits avec le Real Madrid et les Bleus. Tandis que David Beckham, figure emblématique du football anglais, a marqué les esprits avec Manchester United, le Real Madrid et l'équipe nationale anglaise.

Source : Insider-Gaming