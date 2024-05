EA, comme d'autres éditeurs du jeu vidéo, cherche à tout prix à améliorer sa rentabilité. Et ça pourrait être encore au détriment des joueuses et joueurs.

Les mondes du jeu vidéo et du divertissement évoluent constamment, et c'est d'autant plus frappant ces dernières années avec l'avènement de le SVOD par exemple. Au-delà des parallèles et des ponts qui existent entre ces deux industries, chacune d'elles est en ce moment en quête de nouveaux moyens pour monétiser les jeux, films ou séries télévisés. Andrew Wilson, le PDG d'EA, a visiblement une vision claire là-dessus et même une idée très précise que l'homme a partagé avec les investisseurs d'Electronic Arts.

Une nouvelle idée d'EA qui va créer la polémique

On le voit avec les fermetures de studios Xbox et les licenciements en masse, l'industrie du jeu vidéo va mal... alors même que les entreprises engrangent des bénéfices stratosphériques. Des sociétés qui sont tout sauf à plaindre, et qui en veulent toujours plus, quitte à sacrifier les éléments qui sont pourtant à l'origine de leur excellente santé. La recherche de profits est plus que jamais d'actualité avec un maintien du modèle économique d'antan, et l'introduction d'un nouveau avec par exemple les systèmes d'abonnement comme le PS Plus ou le Xbox Game Pass.

Actuellement, les éditeurs comme EA font de l'argent avec des jeux payants plein pot, les titres dits free to play, les GaaS (Game as a Service) qui rapportent des billets sur le long terme et parfois en nouant des partenariats avec des sociétés tierces qui apparaissent dans des productions vidéoludiques sous la forme de publicités. Ces pubs, qui génèrent donc des revenus, pourraient être au cœur des jeux EA à l'avenir. Lors du dernier bilan financier, le PDG d'Electronic Arts a suggéré de remettre des pubs dans ses AAA grâce au DAI (Dynamic Ad Insertion). L'insertion dynamique d'annonces en français.

La publicité a la possibilité d'être un moteur essentiel de croissance pour nous. Actuellement, nous avons des équipes en interne qui cherchent à la manière dont nous pouvons les implémenter dans nos expériences de jeux. Via Insider Gaming.

Ce que veut dire le PDG Andrew Wilson, c'est qu'à terme, les jeux AAA EA pourraient avoir des publicités ciblées en fonction de vos habitudes, préférences ou historique. Electronic Arts ne voudrait donc pas tirer un trait sur ces revenus après s'être brûlé les ailes avec un panneau Logitech dans Battlefield 2042 qui avait créé la polémique. En revanche, on ne sait pas pour le coup comment ces publicités seraient affichées...