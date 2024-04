Avec cette nouvelle mesure, EA ne risque pas d'améliorer sa popularité auprès des joueuses et des joueurs. L'éditeur a besoin d'être rentable et va faire payer le prix fort.

Cela fait plusieurs années qu'Electronics Arts a lancé son service d'abonnement EA Play. Grâce à lui, les abonnés peuvent tester des jeux totalement inédits pendant 10 heures, avoir accès à une collection de titres déjà sortis, obtenir des récompenses in-game, voire même jouer en avance aux softs de l'éditeur. C'est l'équivalent du PS Plus ou Xbox Game Pass pour résumer grossièrement. Et comme chez la concurrence, la société tente de combler les trous dans son portefeuille... en piochant dans ceux des joueuses et des joueurs.

Une augmentation des prix des abonnements EA Play

Il fallait bien que cela arrive un jour ou l'autre. Electronic Arts a augmenté les prix de ses offres d'abonnement EA Play & Play Pro. Avant, les abonnés devaient débourser 3,99€ ou 24,99€ pour la formule basique, et 14,99€ par mois ou 99,99€ par an pour la plus onéreuse. À partir du 10 mai prochain, celles et ceux qui ont souscrit à un abonnement verront leur facture bondir de deux euros, peu importe l'offre. Dès lors, voici les prix qui seront appliqués dans quelques semaines :

EA Play : 5,99€ par mois ou 39,99€ par an

EA Play Pro : 16,99€ par mois ou 119,99€

Mine de rien pour l'offre Pro sur un an, ça compense à piquer. Si Electronic Arts indique que ces tarifs ne seront en vigueur que le 10 mai prochain, ce n'est pas exact pour les nouveaux abonnés. Si vous vous rendez de vous-mêmes sur la page officielle, vous verrez bien l'image ci-dessous. Selon Gamesindustry, cette augmentation est faite pour « refléter les variations de la valeur des devises, et pour s'aligner sur les frais de la valeur du marché ».

Si vous ne le saviez pas, l'EA Play basique est aussi offert dans le Xbox Game Pass. Alors faut-il s'attendre à une mauvaise nouvelle ? Pour l'instant, il n'y a eu aucune communication, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. Soit Microsoft se montre bon prince et absorbe la hausse sans changer les tarifs du Xbox Game Pass, soit la firme refuse et reverra encore les prix de son service. Étant donné que le nombre d'abonnés n'est pas aussi élevé qu'espéré, l'entreprise pourrait prendre la décision de ne pas répercuter l'augmentation pour le moment.