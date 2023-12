Le label EA Originals est une initiative d'Electronic Arts destinée à soutenir les studios de développement indépendants. Ce label permet à ces studios de bénéficier des ressources, de l'expertise et de la distribution d'EA tout en conservant leur créativité et leur contrôle créatif. Depuis quelques années on a eu le droit à de belles pépites, et justement un leak dévoile le prochain jeu.

EA et le prochain jeu du label Originals

En fait, la fuite d'information provient de billbil-kun, un leaker français réputé sur Dealabs.com qu'on ne présente plus. Le jeu en question se nomme Tales of Kenzera: ZAU. Un jeu d'aventure en défilement horizontal 2.5D, qui s'inspire un peude la série Trine. Il devrait être dévoilé officiellement par EA et Surgent Studios lors des Game Awards 2023. Le protagoniste du jeu, jeune et portant deux colliers, aurait des pouvoirs magiques, avec la possibilité d'alterner entre deux types de magie (bleue et orange).

La sortie de Tales of Kenzera: ZAU est prévue pour le 23 avril 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune information n'est disponible concernant une éventuelle sortie sur Nintendo Switch et les consoles de génération précédente. Le prix du jeu serait de 7,99 euros sur PC. L'équipe en charge est Surgent Studios. Fondé par l'acteur Abubakar Salim (connu pour House of the Dragon et pour jouer Bayek dans Assassin's Creed Origins).

Une belle histoire pour le label

Voici quelques exemples de jeux EA Originals incluent :

Unravel - Un jeu de plateforme et de puzzle centré sur un personnage fait de fil. Fe - Un jeu d'aventure qui se déroule dans une forêt mystérieuse, avec un accent sur l'exploration et la découverte. A Way Out - Un jeu d'action-aventure uniquement jouable en coopération, centré sur deux prisonniers qui planifient leur évasion. Sea of Solitude - Un jeu d'aventure qui explore les thèmes de la solitude et de l'émotion humaine.

Ces jeux sont connus pour leur approche originale et leur design distinctif, représentatifs de l'objectif d'EA Originals de mettre en avant des expériences de jeu innovantes et mémorables. Il faut tout de même bien admettre que c'est généralement de bonne facture et que l'émotion est au rendez-vous.

En effet, on se souvient de l'excellent A Way Out de 2018. Un jeu unique en ce sens qu'il ne peut être joué qu'en mode coopératif, que ce soit en ligne ou en écran partagé. Le jeu suit l'histoire de deux prisonniers, Leo et Vincent, qui doivent travailler ensemble pour s'évader de prison et poursuivre leurs objectifs personnels en dehors des murs de la prison. Le jeu est fortement axé sur la narration et nécessite que les joueurs coordonnent leurs actions pour progresser dans l'histoire et surmonter divers défis. Un beau souvenir. On espère qu'il en sera de même pour Tales of Kenzera: ZAU.