La nouvelle annonce faite par EA signe la fin d'une toute époque. Après plus de 14 ans, l'éditeur met fin à l'un de ses services et cela pourrait avoir des conséquences sur vos jeux.

Depuis plusieurs mois, EA n'hésite à pas à mettre à mort de nombreux jeux à l'image de The Simpsons: Tapped Out, Rory McIlroy PGA Tour, Battlefield 3, Battlefield 4 ou encore Battlefield Hardline sur PS3 et Xbox 360. À partir du 29 janvier 2025, Eletronic Arts désactivera les serveurs des jeux mobiles Dino Hunter: Deadly Shores et Frontline Commando 2. Ce sera au tour d'UFC 3 en février, d'EA Sports UFC Mobile 2 et NCAA 14 le 13 mars 2025, puis de Madden NFL 21 le 30 juin 2025.

Une page se tourne pour EA avec la fin de cette plateforme

EA va mettre fin à une époque et certains vont peut-être tout perdre. Cette fois, la victime de ce grand ménage est une plateforme. Dans quelques semaines, Origin fermera définitivement ses portes. « Le 17 avril 2025, Origin fermera ses portes, car Microsoft a cessé de prendre en charge les logiciels 32 bits ». Une annonce qui s'applique aux utilisatrices et utilisateurs PC Windows comme Mac, et auquel personne ne peut échapper à moins de vouloir perdre vos jeux. Pour ne pas en arriver là, Electronic Arts a une solution toute trouvée : installer l'EA App. Sauf que le pré-requis vis-à-vis de votre bécane n'est plus le même étant donné qu'il faudra avoir un système 64 bits. « Si vous utilisez Origin, vous devez passer à l'application EA, qui nécessite une version 64 bits de Windows ».

Cet abandon d'EA Origin après plus de 14 ans est surtout dû à un choix de Microsoft d'arrêter de supporter les logiciels 32 bits. En ce qui concerne la bascule d'Origin à la nouvelle application d'Electronic Arts, la quasi totalité de votre contenu sera transféré si vous vous connectez avec le même compte. « Lorsque vous vous connecterez, tous les jeux que vous aviez sur Origin seront prêts à être joués. Les jeux qui affichent des heures de jeu dans Origin afficheront les mêmes heures dans l'application EA. Tout ce que vous avez sauvegardé dans le cloud d'Origin sera également transféré ». En revanche, l'éditeur se veut prudent quant aux mods et n'assure pas le transfert. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez continuer de jouer aux Sims 4 par exemple...

Source : Electronic Arts.