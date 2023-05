Oui, les années passent et les jeux filent. Malheureusement, rien n’est éternel dans le milieu et les services en ligne sont coûteux. Du moins, leur maintenance coûte de l’argent et des ressources. Ressources qui peuvent être réattribuées au besoin. C’est l'une des raisons pour lesquelles les grands groupes, comme EA ou encore Ubisoft, ferment de temps à autre les services en ligne de certains vieux jeux. Parfois, on a même l’impression que ceux-ci ont carrément été oubliés.

EA coupe les serveurs de plusieurs jeux

C’est d’ailleurs un peu le cas aujourd’hui. Si EA a été capable de fermer les services en ligne de nombreux jeux populaires comme des Battlefield ou encore des Medal of Honor, il semblerait qu’il ait oublié de fouiller dans ses fonds de tiroirs.

Aujourd’hui, EA a finalement coupé les services en ligne de deux d’entre-eux sur Xbox 360, PC et PS3. Un RPG très apprécié, Kingdoms of Amalur : Reckoning, est d'ailleurs concerné. Un jeu développé par des vétérans du milieu ayant notamment travaillé sur Elder Scrolls IV : Oblivion. Le jeu a d’ailleurs eu le droit à un remaster sur PS4, PC et Xbox One il y a quelque temps.

En plus de ce RPG, c’est un petit puzzle game solo, Warp, qui n’aura plus le droit au soutien de ses services en ligne. Ici, comme pour Kingdoms of Amalur d’ailleurs, il ne s’agit principalement que de fonctionnalités qui n'altèrent pas l’expérience des joueurs. Vous pourrez donc toujours continuer à profiter de vos jeux.

C’est d’ailleurs ici qu’est la bonne nouvelle. Puisque si les serveurs en ligne sont coupés, ils ne vous empêcheront pas de jouer. Ces deux jeux n'avaient finalement que quelques features comme des classement ou des fonctions sociales anecdotiques en ligne. Ce n’est pas comme les précédents Battlefield qui, en plus de ne plus pouvoir être joué en ligne, ont totalement disparu des boutiques pour certains.