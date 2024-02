En ce moment, le bilan est peu réjouissant pour la sphère vidéoludique. Récemment, PlayStation a fait tomber le couperet sur près de 900 employés, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Deck Nine Games, à qui on doit Life is Strange : Before the Storm et True Colors, s'est aussi séparé de 20% de ses effectifs. Après une année 2023 rythmée par des licenciements, 2024 s'annonce d'ores et déjà encore pire. La preuve, maintenant, c'est au tour d'EA de prendre une décision lourde de conséquences.

EA licencie en masse, c'est une catastrophe

A force, on se demande bien si ça va s'arrêter un jour. On ne compte plus le nombre de studios qui ont mis des gens à la porte. Et ce, en moins de deux ans. Cette fois, c'est EA (ou Electronic Arts) qui s'est chargé de renvoyer 5% de ses travailleurs, soit environ 670 employés. C'est une véritable catastrophe, une nouvelle pierre qui s'ajoute à un édifice bien sinistre. Andrew Wilson, le PDG de la firme, a bien évidemment pris la parole dans un communiqué pour expliquer les raisons derrière ce choix. Et ça risque de ne pas passer.

En bref, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'EA va s'éloigner de plus en plus du développement de jeux sous licence. Du coup, ça peut concerner des franchises comme Marvel ou Star Wars. Cette dernière est d'ailleurs directement concernée, puisque le FPS de Respawn à la sauce Mandalorian a tout simplement été annulé. A la place, l'éditeur va se concentrer sur ses propres créations, comme EA Sports FC. Selon lui, une telle décision devait forcément s'accompagner d'une séparation avec une partie de sa main-d'oeuvre. Bon courage à celles et ceux qui ont été impactés.