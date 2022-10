Nous pouvons donc apprendre que Electronic Arts a récemment annoncé que les services en ligne seraient bientôt interrompus pour une dizaine de jeux assez anciens dont évidemment des titres cultes. La fin d'une époque dites vous ? EA donne une liste :

EA ferme le rideau pour 12 jeux vidéo

Commençons d'abord par les deux jeux cultes qui rappellent avec amertume que nous prenons de l'âge. Il s'agit de Dragon Age : Origins et Mirror's Edge, vous savez... des jeux qui datent respectivement de 2009 et 2007. EA précise dans son communiqué de presse :

Les décisions de retirer des fonctionnalités ou des modes particuliers de certains jeux EA ou de retirer des services en ligne liés à des jeux EA plus anciens ne sont jamais faciles.

Histoire d'enfoncer le couteau dans la plaie béante du temps qui passe, on peut apprendre que le processus de fermeture débutera avec Les Sims 4 le 18 octobre 2022. Ensuite les services en ligne pour Army of Two : The 40th Day, Army of Two : The Devil's Cartel et Dragon Age : Origins seront abandonnés le 20 octobre, suivis de Command & Conquer : Red Alert 3, Command & Conquer 3 : Tiberium Wars, Command & Conquer 3 : Kane's Wrath et Mercenaries 2: World in Flames le 9 novembre. Onrush suivra cette hécatombe le 30 novembre avec Mirror's Edge. Enfin, ça sera le Chant du départ pour NBA Jam : On Fire Edition, Gatling Gears et Shank 2 le 19 janvier.

EA a précisé que les services en ligne pour ces jeux seront soit réduits, soit complètement fermés. Nous n'avons pas plus de précision sur le sujet hélas.