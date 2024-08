Après la chute de PES, EA Sports FC a pris la relève de FIFA pour dominer le champs des jeux de foot. Mais pour combien de temps ? De nouveaux concurrents font surface et ils ne comptent pas rester sur la touche. UFL, l'un des plus sérieux, fait enfin l'annonce que beaucoup attendaient. Bientôt la consécration pour le jeu gratuit soutenu par Cristiano Ronaldo en personne ?

UFL entre sur le terrain et il n'a pas peur d'EA FC 25

Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà testé : UFL, le jeu de simulation de foot gratuit était dernièrement accessible en bêta sur PS5 et Xbox Series. Les joueurs ont donc pu essayer eux-mêmes ce nouveau concurrent des stades virtuels. De son côté, le studio Strikerz Inc semble être convaincu de ses résultats. Suffisamment en tout cas pour lancer les hostilités.

De fait, hier soir, UFL annonçait sur ses réseaux sociaux une grande nouvelle pour ceux qui l'attendent ! Le jeu sortira officiellement le 12 septembre sur les consoles nouvelle génération. Pas de précision pour une version PC dans l'immédiat. Ainsi, le nouveau venu dans le genre espère peut-être couper l'herbe sous le pied à FC 25. Ce dernier serait, quant à lui, attendu pour le 27 septembre.

Cela dit, la nouvelle inquiète certains joueurs... Si on regarde les réponses au post publié sur X.com par le studio, certains estiment que UFL ne serait pas prêt. Arrivant juste avant EA FC 25, une mauvaise impression risque d'autant plus d'enterrer le titre face au géant. Mais Strikerz se montre confiant. Espérant pour lui que cette sortie ne visera pas à côté des attentes.

UFL jouable en avance ? On vous dit comment

Bien qu'il soit proposé gratuitement, UFL propose des DLC payants pour étoffer l'expérience. Vous pouvez donc d'ores-et-déjà précommander le « Pack de démarrage » sur le PlayStation Store ou son équivalent sur la boutique Xbox, le « UFL Foundation ». Au prix de 14,99€, il propose ce qui sera une belle surprise pour certain, à savoir un période d'early access, et du contenu principalement esthétique :

• Un accès anticipé de 7 jours

• Des skins exclusifs : le maillot Lovorika, les chaussures Zlato et les gants Lavalampe

• Un stade supplémentaire, l'"Estádio do Redentor"

• 20 000 000 CP, la monnaie du jeu

Le store Xbox présente également un second pack additionnel, le « UFL Club ». Pour 31,99€, vous y trouverez les mêmes avantages que le précédent. En plus, seulement, vous devriez profiter de quelques éléments esthétiques exclusifs. On peut donc s'attendre à voir d'autres extensions payantes proposées pour le jeu à l'avenir. Tout cela suffira-t-il à retenir l'intérêt des joueurs face à EA FC 25 ? Verdict à la rentrée.