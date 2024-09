EA FC 25 n'a finalement pas de souci à se faire concernant son gros concurrent gratuit à venir et a le champ entièrement libre jusqu'au but pour ses premiers matchs.

Ce mois-ci, deux jeux centrés sur le football auraient dû sortir. D'un côté, EA FC 25, et de l'autre UFL, un concurrent gratuit qui a le potentiel de lui faire de l'ombre. Mais tel ne sera a priori pas le cas, tout du moins lorsque le titre d'Electronic Arts sortira le 27 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Carton en sursis pour le concurrent gratuit de EA FC 25

Développé par Strikerz, UFL a connu un certain succès à travers ses différentes phases de bêta, allant jusqu'à y rassembler plus de 2 millions de joueurs. Fort de leurs retours, le studio a cependant repousser la sortie de ce potentiel gros concurrent gratuit à EA FC 25. Initialement prévu pour le 12 septembre, UFL joue les prolongation et sortira finalement le 5 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series, avec le lancement d'un pack offrant un early access du jeu ouvert aux précommandes le 28 novembre.

Voici ce que l'adversaire direct d'EA FC 25 avait à dire s'agissant de ce report : « Nous pourrions sortir le jeu comme prévu, mais prendre un peu de temps nous semble plus sage et nous permettra de proposer la meilleure expérience possible. La majorité des problèmes relevés relèvent du peaufinage des fonctionnalités qui participent au plaisir de jeu global. Nous comprenons qu'il n'existe pas de recette miracle pour le jeu de foot parfait, mais il est essentiel que le nôtre corresponde à nos standards élevés et vos attentes ».

Un geste louable, alors qu'un certain autre jeu de football gratuit, eFootball, le « remplaçant » de PES, avait été lancé dans un état proprement lamentable. Espérons que tel ne sera pas le cas pour UFL. Strikerz semble confiant dans ses ambitions de concurrencer le mastodonte EA FC 25, en attendant que FIFA se fende de son propre jeu. Comme on dit dans le milieu, il va y avoir du sport sur le terrain des jeux de foot dans les prochains mois. De quoi peut-être secouer des habitudes bien établies du côté d'Electronic Arts ? L'avenir nous le dira.

Source : Site officiel de UFL