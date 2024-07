Alors que l'Euro 2024 vient de s'achever, un autre événement réjouit les supporters du monde entier ! Eh oui, l'été avance, nous rapprochement doucement de la sortie de EA Sports FC 25. Après un épisode 24 qui a marqué un renouveau dans le genre de la simulation footballistique, la suite est évidemment très attendue. Après une fuite de la date de sortie, c'est au tour du 11 de départ de se dévoiler, mais officiellement officiellement cette fois.

De très beaux noms à l'affiche de EA FC 25

Dans un jeu de simulation sportive, retrouver des athlètes de la vraie vie apporte un vrai plus. Qui ne rêve pas de jouer avec ses idoles et de constituer son équipe rêvée ? C'est ce que permettent les jeux comme EA FC, si bien que les joueurs guettent attentivement les annonces à propos du prochain jeu, se demandant qui pourra faire ou non son entrée sur le terrain.

Il y a quelques jours à peine, un premier leak annonçait des légendes pour le prochain EA FC. Il n'aura pas fallu longtemps pour que EA prenne la parole de façon officielle, dévoilant de fait de très beaux noms qui revêtiront le maillot. Partageant la jaquette de l'édition Ultimate, le compte X (ex-Twitter) de EA Sports FC nous présente :

Gianluigi Buffon , italien maintes fois récompensé du Ballor d'or

, italien maintes fois récompensé du Ballor d'or Aitana Bonmatí , championne du mondial féminin avec l'Espagne

, championne du mondial féminin avec l'Espagne Jude Bellingham , jeune prodige anglais qui évolue actuellement au Real Madrid

, jeune prodige anglais qui évolue actuellement au Real Madrid Zinédine Zidane , notre numéro 10 national nommé plusieurs fois meilleur joueur de l'année par la FIFA

, notre numéro 10 national nommé plusieurs fois meilleur joueur de l'année par la FIFA David Beckham, légende du foot qui s'est illustré du début de sa carrière à Manchester jusqu'à la fin, au PSG

Enfin, de nouvelles informations nous serons données très prochainement ! De fait, le trailer officiel de EA FC 25 sera présenté dès demain, 17 juillet, à 18 heures. Ne rater pas ce rendez-vous pour vibrer à l'unisson avec des millions d'autres fans de foot.