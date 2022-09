EA, l'éditeur derrière FIFA a signé un partenariat d'édition avec Koei Tecmo et le développeur de Dynasty Warriors Omega Force pour créer le "prochain grand jeu de chasse aux monstres". Le titre sortira sous le label EA Originals, qui a déjà aidé à créer de beaux projets comme It Takes Two, lauréat du jeu de l'année en 2021.

Monster Hunter version EA ?

Yosuke Hayashi, Vice-président exécutif de KOEI TECMO explique :

C’est un honneur pour nous de nous associer à EA Originals et d’avoir l’appui d’une équipe avec un tel palmarès de jeux révolutionnaires. L’équipe d’EA soutient pleinement notre indépendance créative et ce partenariat nous apporte une aide précieuse au développement et à la publication. En associant les ressources mondiales d’EA aux nôtres, nous pourrons proposer un nouveau type de jeu de chasse aux monstres et renforcer notre impact sur les marchés internationaux. J’ai vraiment hâte que les joueurs du monde entier découvrent ce nouveau titre.

De son coté, Jeff Gamon le directeur général de EA Partners est aussi très enthousiaste à l'idée de ce partenariat :

En nous appuyant sur l’incroyable succès d’EA Originals, qui inclut les récentes sorties de It Takes Two et de Knockout City™, nous sommes ravis de collaborer avec la talentueuse équipe d’Omega Force. Son expertise en matière de gameplay de combat combiné à des mécaniques inattendues et innovantes porteront le jeu de chasse aux monstres au niveau supérieur. Nous avons hâte de présenter au monde entier sa nouvelle aventure révolutionnaire, plus tard ce mois-ci.

Il faut dire que la licence Monster Hunter est un véritable carton. Monster Hunter Rise Sunbreak qui n'est pourtant qu'un contenu additionnel pour Monster Hunter Rise s'est vendu à 4 millions d'exemplaires et en janvier dernier on apprenait que Rise avait vendu 8 millions de copies. Des chiffres qui ont de quoi faire tourner la tête des éditeurs et donner des idées.