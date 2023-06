Le prochain jeu d'EA, développeur historique de FIFA, se retrouve au cœur d'une grosse polémique qui pourrait menacer son avenir. On vous explique tout.

Comment survivre sur le marché du jeu de sport quand on perd les droits de sa licence phare ? Voilà l'épineux problème auquel EA doit trouver une solution depuis la fin de son partenariat avec la FIFA. Le studio américain, qui publiait annuellement un épisode de FIFA, va devoir faire sans l'instance internationale à ses côtés pour son prochain jeu, renommé EA Sports FC pour l'occasion. Mais EA ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et compte faire renaître l'une de ses anciennes licences de sport. Malheureusement, le studio se retrouve au cœur d'une grosse polémique qui pourrait menacer la sortie du jeu.

EA en plein conflit, son jeu de sport menacé

Pour la première fois depuis plus de 10 ans, EA va publier, d'ici la fin d'année 2024, un épisode de la série NCAA Football. Il s'agit d'un jeu de football américain sous licence officielle de la NCAA, l'association sportive américaine qui régit le sport universitaire aux États-Unis. Sauf que, le projet très attendu aux États-Unis pourrait subir un énorme coup d'arrêt à cause d'un conflit opposant EA Sports et la College Football Players Association, organisation qui défend les droits des joueurs. Alors qu'un accord doit être trouvé pour que les joueurs présents dans le jeu soient rémunérés, l'association serait révoltée par le montant proposé par Electronic Arts. Justin Falcinelli, vice-président de la CFBPA, s'est exprimé sur le sujet sur son compte Twitter. Il demande aux joueurs de refuser de signer cet accord.

J'aimerais beaucoup que le nouveau jeu de football NCAA voie le jour. Mais j'aimerais que les joueurs obtiennent plus que la moitié de 1 % des recettes. Une société qui tirera probablement 400 à 500 millions d'euros de revenus de ce jeu peut se permettre de verser plus de 1 % des revenus aux joueurs. Ce sont 10 000 joueurs de FBS (ndlr : le plus haut niveau du football universitaire) qui bénéficieront de cet accord.

Selon le média On3, chaque joueur toucherait la somme dérisoire de 500 $ dans les termes actuels du partenariat. Justin Falcinelli aimerait que l'enveloppe soit revue à la hausse, mais aussi que les joueurs puissent toucher des royalites en fonction du chiffre d'affaires généré par EA grâce au jeu.

Une licence qui a déjà disparu pour des questions financières

Après la sortie de NCAA Football 14, EA avait mis la licence en pause justement à cause d'un conflit financier avec la fédération. À l'époque, les athlètes des universités américaines demandaient une rémunération en échange de leur présence dans les futurs jeux de la série. Le règlement de la NCAA leur interdisait toute rétribution financière, mais des discussions avancées étaient en cours pour le faire évoluer en profondeur. Depuis 2021, les joueurs peuvent désormais être rémunérés contre l'exploitation de leur nom et de leurs traits dans un jeu vidéo, ce qui a permis à la NCAA et EA de travailler de nouveau ensemble. Ce nouvel imbroglio va-t-il sonner le glas du titre prévu d'ici fin 2024 ? Le feuilleton devrait connaître de nouveaux rebondissements dans les prochaines semaines.