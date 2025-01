Dans les mois à venir, EA prévoit de mettre fin au support de plusieurs jeux. Une décision qui, sans surprise, risque de décevoir de nombreux joueurs, d’autant plus que certains de ces titres figurent parmi les plus appréciés de la communauté.

EA Games a récemment confirmé une nouvelle qui attriste de nombreux joueurs : 13 de ses jeux verront leurs serveurs fermer en 2025. Ces annonces, bien que fréquentes dans l’industrie, marquent la fin d’une époque pour plusieurs titres appréciés. Parmi eux, des classiques de consoles et des jeux mobiles qui ont rassemblé des communautés fidèles. Retour sur les détails et ce que cela signifie pour les fans.

Une décision attendue, mais toujours difficile pour EA

Dans le monde des jeux vidéo, la fermeture de serveurs n’est pas rare. Avec l’évolution rapide de l’industrie, les éditeurs se concentrent souvent sur leurs titres les plus récents ou les plus populaires. Cela laisse peu de place aux jeux plus anciens ou moins actifs. En 2024 déjà, EA avait mis fin à plusieurs jeux. Et en 2025, la tendance se poursuit avec des titres qui disparaîtront progressivement tout au long de l’année.

Les premières fermetures commenceront dès janvier. Le jeu de golf Rory McIlroy PGA Tour sera le premier à partir, avec une date fixée au 16 janvier. Une semaine plus tard, le très populaire jeu mobile The Simpsons: Tapped Out fermera ses portes le 24 janvier. Ensuite, une vague de sept jeux mobiles sera désactivée le 29 janvier, incluant des titres comme Dino Hunter: Deadly Shores et Frontline Commando 2.

En février, c’est UFC 3 qui verra ses serveurs coupés, suivi en mars par EA Sports UFC Mobile 2 et NCAA 14, tous deux prévus pour le 13 mars. Enfin, Madden NFL 21, un des jeux phares de la série Madden, fermera définitivement le 30 juin.

Voici la liste complète des jeux concernés :

Rory McIlroy PGA Tour – 16 janvier

– 16 janvier The Simpsons: Tapped Out – 24 janvier

– 24 janvier Blood & Glory: Immortals – 29 janvier

– 29 janvier Contract Killer: Sniper – 29 janvier

– 29 janvier Deer Hunter Classic – 29 janvier

– 29 janvier Dino Hunter: Deadly Shores – 29 janvier

– 29 janvier Eternity Warriors 4 – 29 janvier

– 29 janvier Frontline Commando 2 – 29 janvier

– 29 janvier Frontline Commando: D-Day – 29 janvier

– 29 janvier UFC 3 – 17 février

– 17 février EA Sports UFC Mobile 2 – 13 mars

– 13 mars NCAA 14 – 13 mars

– 13 mars Madden NFL 21 – 30 juin

Les jeux qui marquent le plus

Parmi tous ces titres, certains provoquent une véritable vague d’émotion chez les joueurs. The Simpsons: Tapped Out, par exemple, a captivé une large communauté grâce à son gameplay amusant et ses références à la célèbre série. Sa fermeture a même poussé des fans à lancer des pétitions pour tenter de sauver le jeu.

De son côté, NCAA 14, bien qu’exclusivement disponible sur PS3 et Xbox 360, reste un incontournable pour les amateurs de football universitaire. Mais l’arrivée récente de EA Sports College Football 25 semble avoir rendu son maintien moins pertinent.

La décision d’EA s’explique principalement par des raisons économiques. Lorsque le nombre de joueurs diminue, les coûts de maintenance des serveurs deviennent trop élevés par rapport aux bénéfices. En parallèle, l’éditeur préfère concentrer ses ressources sur des projets récents ou à fort potentiel.

