EA a récemment annoncé la fermeture définitive de sept jeux supplémentaires. Le 29 janvier 2025 marquera la fin de Blood & Glory: Immortals, Contract Killer: Sniper et Deer Hunter Classic, parmi d'autres titres qui disparaîtront des plateformes. Car oui, si le jeu vidéo signifie souvent l'arrivée de nouveaux titres, c'est aussi parfois la fin pour nombre d'entre eux.

EA signe la mort de plusieurs jeux

La liste complète des jeux EA qui cesseront leurs activités en janvier 2025 est maintenant confirmée, principalement des jeux mobiles appréciés de leurs fans. Voici le calendrier de fermeture :

Rory McIlroy PGA Tour – 16 janvier 2025

– 16 janvier 2025 The Simpsons: Tapped Out – 24 janvier 2025

– 24 janvier 2025 Blood & Glory: Immortals – 29 janvier 2025

– 29 janvier 2025 Contract Killer: Sniper – 29 janvier 2025

– 29 janvier 2025 Deer Hunter Classic – 29 janvier 2025

– 29 janvier 2025 Dino Hunter: Deadly Shores – 29 janvier 2025

– 29 janvier 2025 Eternity Warriors 4 – 29 janvier 2025

– 29 janvier 2025 Frontline Commando 2 – 29 janvier 2025

– 29 janvier 2025 Frontline Commando: D-Day – 29 janvier 2025

Pour ceux qui souhaitent rejouer ou découvrir ces titres, ces derniers mois représentent une ultime chance de profiter de leur contenu. La fermeture des jeux en ligne ou “live service” est devenue une tendance marquante de l’industrie du jeu vidéo. EA, comme d’autres éditeurs, doit faire le tri parmi ses titres en ligne pour gérer au mieux ses ressources. En effet, maintenir des serveurs coûte cher, surtout lorsque l’audience d’un jeu est faible. Cette série de fermetures illustre l’évolution des habitudes de jeu, les joueurs migrent souvent vers des titres plus récents ou plus populaires.

Une stratégie obligatoire

D’autres jeux EA verront leurs serveurs fermés avant 2025. FIFA 22 tirera sa révérence ce jour (4 novembre), suivi de Battlefield 3 le 7 novembre. Les versions PS3 et Xbox 360 de Battlefield 4 et Battlefield: Hardline ainsi que NBA Live 18 seront également arrêtées.

Pour EA, ces fermetures de serveurs s’inscrivent dans une stratégie d’adaptation constante à un marché en mutation. Les jeux évoluent, les tendances changent, et les joueurs recherchent de plus en plus des expériences nouvelles et plus immersives. En recentrant ses ressources, EA peut mieux répondre aux attentes de ses fans tout en optimisant ses efforts sur des titres plus populaires.

Source : EA