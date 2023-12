L'E3, le plus grand salon dédié aux jeux vidéo du monde, nous annonce une bien triste nouvelle... c'est fini et pour de bon. Ca fait quand même un petit pincement au cœur non ?

Qu'il était beau, qu'il était brillant. À une époque, pendant de nombreuses années, l’E3 faisait rêver les joueurs du monde entier. L’E3 était pendant longtemps LE rendez-vous estival incontournable pour tous les amateurs de jeux vidéo, mais aussi pour les éditeurs et les développeurs du monde entier. Malheureusement, le plus grand salon du jeu vidéo du monde vient de nous annoncer une nouvelle terrible, tout est fini.

L'E3 est mort... c'est terminé

L’annonce nous vient du Washington Post qui a pu avoir la déclaration de Stanley Pierre-Louis, PDG l'ESA, l'association qui s'occupait de l’évènement. « Après plus de deux décennies d'organisation d'un événement qui a servi de vitrine centrale à l'industrie américaine et mondiale du jeu vidéo », déclare-t-il, « l'Entertainment Software Association (ESA) a décidé de clôturer l'E3 ».

Personne ne sera vraiment étonné. Un peu avant la Covid-19, le salon commençait déjà à être perturbé et les visiteurs s’en éloignaient doucement. Lorsque la pandémie a frappé, les évènements en ligne ont pris le dessus. Les différents acteurs du milieu comme Sony ou encore Microsoft se sont rendu compte que créer leurs propres conférences en ligne était tout aussi efficace et redoutable que de se rendre à un salon dédié. Sans compter qu’un certain Geoff Keighley a très largement profité de l'espace pour venir y mettre son grain de sel avec le Summer Game Fest et le désormais incontournable Game Awards 2023, dont la dernière édition a d'ailleurs beaucoup fait parler.

Changements dans l'industrie, Geoff Keighley en embuscade...

Deux gros rendez-vous pour le prix d’un et des conférences en ligne entre temps pour entretenir la hype des joueurs du monde entier. Une stratégie bien huilée qui a amené peu à peu tout le monde à quitter l’E3. Pierre-Louis est lucide, il sait que désormais « n'importe quelle grande entreprise peut créer une vitrine individuelle et également s'associer à d'autres événements de l'industrie pour présenter l'étendue des jeux ». L'hécatombe ne s’est pas fait attendre, les plus grands acteurs ont annoncé à tour de rôle qu’ils ne participeraient plus à l’E3, l'évènement a été secoué à maintes reprises… la mort était inévitable.

« Nous savons qu'il est difficile de dire au revoir à un événement aussi apprécié, mais c'est la bonne chose à faire étant donné les nouvelles opportunités dont dispose notre industrie pour atteindre les fans et les partenaires », a-t-il déclaré. « C'est passionnant pour notre industrie, et cela signifie que c'est une opportunité pour eux d'explorer comment impliquer de nouveaux publics de différentes manières », conclut Pierre-Louis. On l’avait vu venir, mais ça reste triste. L'E3 aura marqué plusieurs génération de joueurs et aura permis à l'industrie de s'élevé. Pour Stanley Pierre-Louis, la fin du salon est la preuve que l'industrie du jeux vidéo évolue dans le bon sens. Lucide et pas rancunier le monsieur. De l'autre côté, on en connait un qui dois se frotter les mains...

Et vous c'est quoi votre meilleur souvenir de l'E3 ?