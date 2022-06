Vous pensiez que l'E3 était complétement mort ? Surprise ! Il reviendra en fait dans un an, même si on se doute qu'il risque de perdre de sa superbe.

Cette année encore le Summer Game Fest remplace l'E3 qui n'est plus que l'ombre de lui même. En effet, annulé par deux fois en 2020 puis cette année en 2022, il n'avait eu le droit qu'à une version virtuelle en 2021. Clairement le le Summer Game Fest est en train de prendre sa place avec l'organisation de nombreuses conférences en ligne.

Un E3 mort vivant ?

Les éditeurs sont en train de se rendre compter que l'E3 n'est plus si utile que ça et qu'une simple conférence en ligne suffit à faire le même effet sur le public. L'E3 semble donc faire rêver uniquement par la nostalgie qu'il inspire et par son histoire.

Toutefois et c'est la surprise du jour, l'Entertainment Software Association (ESA) qui est en charge de l'événement indique qu'il sera de retour l'année prochaine, soit en 2023.

L'information vient tout droit du Washington Post et de sa chaine sur le gaming. C'est Stanley Pierre-Louis, président et directeur général de l'ESA qui parle du retour de l'E3 en ces termes :

Nous sommes très heureux à l'idée de revenir en 2023 avec un événement numérique et en physique

Le célèbre salon sera donc aussi de retour aussi au format physique, l'occasion de laisser aux joueurs (surtout américains) le soin de découvrir certains jeux.

Que pensez-vous du retour de l'E3 ? Pour vous le salon est t-il déjà mort ?