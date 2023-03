Censée se tenir en juin, la prochaine édition de l'E3 inquiète de plus en plus. Au point de ne jamais voir le jour ?

Instant nostalgie : vous souvenez-vous de la grande époque de l'E3 ? Il fut une période où, chaque année, le salon californien du jeu vidéo était attendu au tournant. Prenant place chaque année au Convention Center de Los Angeles, il a connu une période creuse avec le Covid-19. La pandémie a forcé ses organisateurs, l'ESA, à revoir leur copie. Après une édition 2020 annulée, le salon s'est pour la première fois tenu en version 100% digitale en 2021. Mais en 2022, il fut tout simplement annulé. Ça commençait déjà à sentir le roussi, et la situation ne semble pas prête de s'arranger.

De nouveaux éditeurs annulent leur participation au célèbre salon du jeu vidéo

Vous avez probablement vu l'information : en début de semaine, Ubisoft déclarait ne plus participer à l'E3. Une nouvelle qui fait mal, quand on sait que son PDG avait d'abord annoncé le contraire. Surtout qu'auparavant, Nintendo et Xbox avaient également décliné l'invitation. De son côté, Sony devrait également faire partie des grands absents. Et la débandade ne s'arrête pas là. Il y a quelques heures, c'est Devolver Digital qui annonçait également son absence. Mais plutôt que d'organiser son propre évènement, l'éditeur se tourne vers la concurrence. Sur Twitter, il annonce ainsi un Devolver Direct "nouveau" et "frais" "pendant le Summer Game Fest".

Pour remuer le couteau dans la plaie, IGN s'est tourné vers d'autres éditeurs pour connaître leur position. Si rien n'a encore été officiellement annoncé, Tencent et Sega auraient annoncé au média leur intention de bouder l'E3. Pire, IGN évoque d'autres éditeurs, qui n'auraient simplement pas encore pris la parole en public, prêts à faire de même.

L'E3 annulé : le bruit de couloir qui inquiète

Ce sont donc bon nombre des plus gros acteurs du jeu vidéo qui seront absents à l'E3 2023. Alors, forcément, la rumeur court de plus en plus : et si le salon était annulé ? Au sein de la rédaction de Gameblog, certains arguent qu'au contraire, l'occasion serait parfaite pour les développeurs indépendants de briller. Il n'empêche qu'on a du mal à imaginer l'E3 miser essentiellement sur le secteur indé. D'autant que mêmes des journalistes réputés font part de leur inquiétude. Selon des sources d'Andy Robinson, rédacteur en chef de VGC News, l'ESA pourrait bien annoncer l'annulation de la prochaine édition de l'E3 dès cette semaine !

Il est souvent compliqué de séparer les faits des conjectures concernant l'E3. Mais sans surprise, je n'entend vraiment pas de bonne choses. Je ne serais pas surpris du tout si c'était annulé cette semaine - mais j'espère que ça ne le sera pas. Je suis tellement désolé pour tous ceux derrière [le salon], qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé.

Salon emblématique du jeu vidéo, l'E3 pourrait donc être annulé une nouvelle fois. Un coup dur dont il aurait, cette fois, du mal à se relever. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, les éditeurs et constructeurs préfèrent miser sur leurs propres évènements. On attend donc une communication officiel de la part des organisateurs pour confirmer ou infirmer les rumeurs. En attendant, partagez-nous votre avis : pensez-vous que l'E3 vit ces dernières années ?