Dying Light 2 est encore loin d'avoir fini sa course, mais en parallèle, Techland prépare la suite avec un gros jeu de fantasy qui donne de ses nouvelles.

Dying Light 2 cherche à se faire pardonner

Malheureusement, Dying Light 2 : Stay Human n'a pas tenu ses promesses. Loin d'être incontournable, le jeu s'est révélé décevant sur plusieurs points, mais devrait se bonifier avec le temps. Il a reçu dernièrement une énorme mise à jour 1.09 qui améliore sensiblement le titre graphiquement et techniquement, sur consoles et PC, et ajoute des nouveautés.

Les joueurs seront par exemple confrontés à de nouveaux ennemis, à des mordeurs plus agressifs et seront traqués par les Rapaces dans les zones sombres. Le taux d'apparition d'infectés spéciaux a également été revu à la hausse. C'est donc encourageant, d'autant que dans les prochains mois, ça va continuer.

En avril, la physique et la violence des combats de Dying Light 2 seront révisées; en juin, le parkour sera plus fluide et il y a aura de nouvelles expériences nocturnes et des Rapaces errants inédits; enfin d'ici la fin de l'année, ce sera la sortie d'une nouvelle extension de l'histoire avec un lieu et des armes additionnels. Un suivi de 5 ans qui devrait être respecté vu le passif du studio, mais Techland s'affaire aussi sur sa future licence.

Concept art du prochain DLC scénarisé de Dying Light 2. Crédits : Techland.

Une image et des infos inédites du nouveau jeu Techland

En plus de développer des mises à jour et du contenu pour Dying Light 2, Techland se tourne vers l'avenir. Et cet avenir, il sera animé par un gros jeu fantasy avec des vétérans de The Witcher 3 à la barre. Karolina Stachyra, qui a contribué aux quêtes ainsi qu'aux dialogues de TW3 et The Witcher 2 : Assassins of Kings, travaillera avec Bartosz Ochman qui a été l'architecte des open world de CD Projekt. D'autres talents d'Arkane (Deathloop, Dishonored...), de Guerrilla Games (Horizon Forbidden West), de Warner Bros. ou d'Ubisoft ont aussi embarqué dans cette nouvelle aventure.

Cette franchise totalement inédite, qui n'a pas encore de nom officiel, a reçu un deuxième concept art où le personnage joue à Tarzan. On change radicalement de paysage comparé à Dying Light et son environnement urbain. Tout le savoir-faire du studio, en termes de gameplay, devrait être visible dans cette production.

Notre nouveau jeu sera une aventure narrative de fantasy dans un monde ouvert exotique prêt à être exploré. Nous nous efforçons de créer un titre AAA captivant axé sur l'histoire, qui combine et affine les meilleurs aspects du gameplay pour lequel Techland est connu. Via Twitter.

Deuxième concept art du prochain jeu Techland. Crédits : Twitter.

Une nouvelle aventure fantastique se déroulant dans un open world tentaculaire, alimenté par les compétences et l'expérience que nous avons acquises en tant qu'équipe au fil des ans, infusée de nouvelles idées, de passion et de créativité. Via Techland.

Devant le peu d'informations, Techland n'a évidemment pas encore fourni de fenêtre de sortie pour cette futur IP.