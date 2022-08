Nous savons que le studio Funcom notamment derrière Conan Exiles travaille sur un nouveau jeu dans l'univers de Dune. Et plus précisément un jeu de survie dans l'univers de Dune. Et désormais nous avons un tweet du leaker connu "The Snitch" qui semble faire allusion à une révélation prochaine du jeu.

Une présentation du jeu Dune pour la Gamescom ?

The Snitch est notamment connu depuis quelques temps pour divulguer pas mal d'informations croustillantes, souvent via des images ou des gifs. Il a par exemple fait fuiter l'annonce du jeu Alone in the Dark , et dévoilé des choses sur God of War Ragnarok et Crisis Core: Final Fantasy VII Remake. S'adressant sur son compte Twitter via des posts assez cryptiques, il frappe donc une nouvelle fois avec une image de Dune.

On retrouve donc un personnage de la fameuse saga de science-fiction portant une perruque (celle de l'avatar de The Snitch). Il est donc fort probable de voir le jeu Dune de Funcom débarquer lors d'une présentation pendant la Gamescom. Avec le succès de Conan Exiles, les attentes sont assez grandes d'autant que le studio/éditeur n'a plus grand chose à prouver sur son savoir faire en matière de jeu de survie.

Wait and see.