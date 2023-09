Situé dans l'univers de science-fiction légendaire créé par Frank Herbert, Dune : Spice Wars transporte les joueurs sur la planète Arrakis. À la tête de ce jeu de stratégie 4X, on trouve les Français de chez Shiro Games. Pour la petite histoire, ils sont déjà responsables de l'excellent Northgard et Wartales. Cela fait plus d'un an que leur jeu est en accès anticipé, mais toutes les bonnes choses ont une fin et il est désormais temps de lui dire adieu.

Une sortie très attendue pour Dune Spice Wars

Dune : Spice Wars offre un gameplay asymétrique avec plusieurs factions jouables, chacune ayant ses propres forces et faiblesses. Les joueurs peuvent déployer des agents pour saboter, assassiner et espionner leurs adversaires, utiliser des moyens politiques pour influencer le Landsraad et faire passer des résolutions bénéfiques, ou encore écraser les autres maisons grâce à leur supériorité économique et technologique. En somme, un 4X dans la droite lignée d'un Civilization VI, mais à la sauce Dune.

La bonne nouvelle, c'est que le jeu est prêt à sortir de son accès anticipé sur Steam le 14 septembre. Cette version complète apportera une sixième mise à jour majeure, introduisant la riche et politiquement astucieuse Maison Ecaz. La Maison Ecaz vient renforcer la compétition déjà féroce entre les six factions pour le contrôle de l'épice, rendant la quête de pouvoir encore un peu plus ardue.

Pour ceux qui sont amoureux du lore de herbert, sachez que la Maison Ecaz est l'une des Grandes Maisons de l'Imperium. Elle règne sur la planète Ecaz, qui est connue pour ses jardins luxuriants et sa flore unique. Cette "nation" est souvent décrite comme une maison de poètes, d'artistes et de penseurs. Ils sont également connus pour avoir un intérêt particulier pour les arts et la culture. Elle est également fameuse pour sa politique progressiste en matière de droits de l'homme et de démocratie. En d'autres termes, ce sont un peu les athéniens de Dune.