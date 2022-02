Le mystérieux Dune : Spice Wars n'avait pour l'heure eu le droit qu'à un modeste teaser et quelques screenshots. Cette fois c'est l'heure d'un extrait de gameplay en bonne et due forme.

Depuis le début des années 90, la licence Dune fait quelques incursions en jeux vidéo. Et forcément avec le récent film de Villeneuve, la licence a eu un joli nouveau coup de projecteur. Assez pour permettre au studio Shiro Games d'en faire un titre de stratégie de type 4X.

Dune c'est quoi ?

Dune c'est avant tout une œuvre de science-fiction majeure par le romancier Frank Herbert qui retrace un futur lointain dans lequel l'humanité a colonisé l'espace, et où des maisons nobles se battent pour le pouvoir. Parmi les lieux importants se trouve la planète désertique Arrakis, connue pour ses énormes richesse d'Epice qui est nécessaire aux voyages spatiaux.

Un 4X à l'honneur

Avec un tel type de scénario, c'est du véritable pain béni pour en faire un jeu vidéo. Encore plus si il s'agit d'un jeu de stratégie de type 4X (pour eXplore, eXpand, eXploit and eXterminate). Le plus important représentant de ce type de jeu est bien entendu Civilization.

Ce que l'on sait sur le jeu

Les développeurs ont annoncé que le jeu bénéficierait d'un accès anticipé, sans aucune date de sortie précise pour le moment. On sait que 4 factions seront disponibles dont notamment la Maison Atreides et la Maison Harkonnen. Le joueur devra de manière diplomatique, commerciale et militaire, imposer sa loi sur la fameuse planète Arrakis qui est notamment visible pendant une grande partie du récent film de Denis Villeneuve.