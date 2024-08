Le MMO Dune Awakening s'annonce riche pour tous les fans de l'oeuvre de Frank Herbert. Funcom veut respecter scrupuleusement ce monument de la littérature, qui s'est fait une place au cinéma, tout en tordant le récit pour l'adapter à leur expérience de survie en monde ouvert. Les maisons Atréides et Harkonnen seront là, les sables tambours également, tout comme les différents véhicules à l'image de l'Ornithoptère, mais ce sera bien aux joueuses et joueurs de s'imposer sur la planète Arrakis.

Du gameplay pour Dune Awakening

Dune Awakening est un jeu de survie massivement multijoueur où il faudra explorer Arrakis, apprendre à gérer son stock d'eau, à construire des abris et des bases, à récolter de l'épice et à faire face aux dangers environnementaux comme les tempêtes de Coriolis ou les sables mouvants. Pour y arriver, on pourra façonner son personnage en lui apprenant diverses compétences. La survie est clairement un point crucial. Afin de contenter tous les profils possibles, Dune Awakening réservera une zone spéciale pour le PvP. Ainsi, si vous n'avez pas envie de croiser des personnes réelles, rien ne vous y oblige. De cette manière, aucune chance de perdre du loot ou des ressources à cause d'une mauvaise rencontre.

Mais Dune Awakening comporte aussi un endroit appelé le « Deep Desert ». Un secteur qui s'étend sur 450 km² et qui représente la partie MMO du titre. C'est également là que se déroulera l'endgame. Et le défi devrait plus relevé car chaque semaine, une tempête Coriolis va détruire complètement la carte. Il faudra donc prendre toutes vos précautions pour déguerpir en vitesse, pour mieux revenir et tout reconstruire. Durant l'Opening Night Live de la Gamescom 2024, Funcom a offert une bande-annonce de gameplay qui permet de mieux cerner le titre.

Pendant ces quelques secondes, on a un bref aperçu de la dimension action de Dune Awakening avec les gunfights, de la personnalisation du personnage, sur le plan physique et de son équipement, ou encore du monde à explorer à pied, en moto ou en Ornithoptère. Il n'y a toujours pas de date de sortie définitive, mais le jeu sortira début 2025 sur PC.

Source : Funcom.