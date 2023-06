Les jeux sur Dune sont peu nombreux et ça tombe bien puisque le PC Gaming Show est l'opportunité d'en savoir plus sur l'un d'entre eux : Dune Awakening.

Depuis le film Dune de Denis Villeneuve en 2021 il y a eu un amour inconditionné pour la saga de l'écrivain Frank Herbert et forcément partant de ce postulat il fallait s'attendre aussi à une multitude de projets en jeux vidéo. Ainsi en plus de Dune Spice Wars, le Summer Game Fest 2023 et le PC Gaming Show sont l'occasion d'en savoir plus sur Dune Awakening, un ambitieux MMO.

Dune Awakening, un bel hommage à la franchise

En attendant la suite du film de Denis Villeneuve, actuellement en préparation, vous pourrez profiter de l'univers de Dune grâce à Awakening qui comme vous pouvez le voir via la vidéo ci-dessus est un MMO. Plus précisément il s'agit d'un jeu qui est développé par Funcom que l'on connait notamment pour son exploitation massive de la licence Conan avec un certain Conan Exiles. Cette fois plus qu'un jeu de survie avec une dizaine de joueurs, Dune nous promet du grandiose.

Evidemment les joueurs vont devoir survivre aux périls du désert et prendre peu à peu le contrôle sur une Arrakis immense et sans chargement de zone avec... des milliers d'autres joueurs. Pour se déplacer on pourra notamment compter sur de nombreux véhicules pour traverser les vastes étendus désertiques. Mais pour survivre il faudra aussi prendre garde aux nombreux dangers qui peuplent la planète comme un célère ver des sables et autres créatures.

Sur Arrakis, l'eau, c'est la vie. Apprenez à en trouver et à la faire durer le plus longtemps possible en utilisant votre distille à bon escient. Choisissez où bâtir et développer l'abri qui vous permettra de survivre au soleil implacable et aux terribles tempêtes de sable. Et, chaque fois que vous vous aventurez dans le désert, mesurez bien les risques que vous prenez afin d'échapper aux vers des sables.

Pour le moment le MMO Dune Awakening n'a toujours pas de date de sortie.