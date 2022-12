Dune Awakening est donc un jeu de survie multijoueur en monde ouvert (comme Conan Exiles) qui emmène les joueurs dans le désert d'Arrakis. Il est développé par Funcom, connu pour avoir exploité en long, en large et en travers l'univers de Conan la Barbare. On ne savait pas grand chose sur celui-ci mais la cérémonie des Game Awards fut une très bonne opportunité d'en voir un peu de gameplay.

Si la vidéo ne dure que 1 minute 20, elle permet d'amirer les vastes déserts de la planète Arrakis, avec de nombreux dangers comme les vers de sable.

Un MMO de survie en mode ouvert

Survivez aux périls du désert et prenez-en peu à peu le contrôle sur une Arrakis immense et sans chargement de zone que vous partagerez avec des milliers d'autres joueurs. Dune: Awakening combine le réalisme et la créativité des jeux de survie avec l'interactivité sociale des jeux multijoueur persistants à grande échelle pour vous offrir un MMO de survie en monde ouvert unique et particulièrement ambitieux.

Réveillez le Dormeur

Votre histoire commence sur Arrakis, lorsque vous vous retrouvez seul au beau milieu du désert, sur la planète la plus dangereuse de tout l'univers. Rencontrez des personnages issus des livres et des films, découvrez-vous de nouveaux alliés ou ennemis, et mettez à profit les liens que vous aurez tissés avec les autres habitants de Dune pour percer le mystère enfoui dans les sables du désert.

Choisissez votre identité

Choisissez votre identité et vos capacités, grâce à un outil de création de personnage extrêmement complet et des compétences qui s'améliorent au fur et à mesure que vous les utilisez. Affirmez votre allégeance en fonction de ce que vous portez et faites-vous connaître pour vos actes, que vous choisissiez de vous spécialiser dans une voie ou, au contraire, de devenir un touche-à-tout aux multiples talents.