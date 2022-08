Vous aimez vous perdre dans les MMO ? Funcom arrive avec Dune Awakening. Oui, en plus du 4X Dune Spice Wars.

L'éditeur Funcom mise beaucoup sur la franchise, remise au goût du jour avec le film de Denis Villeneuve, avec pas moins de deux titres en développement. Voici donc Dune Awakening, le petit dernier, qui est un « jeu en ligne massivement multijoueur de survie dans le monde de Dune ».

Le titre conjugue la rudesse et la créativité des jeux de survie avec l'interactivé sociale des softs multijoueur persistants à grande échelle pour créer un MMO de survie en monde ouvert unique et ambitieux. Passez de la survie à la domination dans un Arrakis vaste et sans transition partagé par des milliers de joueurs.