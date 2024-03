C’est LA grosse cartouche de Capcom en ce début d’année, Dragon's Dogma 2 est carrément pressenti pour devenir le GOTY si l’on en croit les premiers retours. Le jeu promet une aventure absolument épique, un système de combat extrêmement dynamique et un monde ouvert dantesque à découvrir librement.

Dragon's Dogma 2 nous fait une belle surprise gratuite !

Lors du Showcase de ce soir, Capcom nous a davantage détaillé son gros bébé. Il a tout d’abord mis l’accent sur une partie du bestiaire qui s’annonce plutôt garni. Les créatures seront nombreuses, mais surtout, énormes. Comme dans le premier opus, on pourra bien entendu grimper sur les monstres pour leur infliger de lourds dégâts, mais cette fois, en plus de nos habilités au combat, il sera carrément possible d’utiliser l’environnement à notre avantage. En plus d’être dynamiques et brutaux, les affrontements devraient donc être stratégiques. Mais le combat n’est pas le seul atout de ce Dragon's Dogma 2. Le jeu promet également de nombreuses quêtes et même de multiples façons de parvenir à vos fins.

Le jeu s’annonce colossal et pour bien vous préparer à le découvrir, Capcom a fait une annonce qui devrait faire de très nombreux heureux. À défaut d’avoir le droit à une belle démo (que l’on réclame haut et fort !), vous pouvez dès à présent télécharger l’éditeur de personnage sur PS5, Xbox Series et PC afin de vous créer votre avatar de toute pièce. Si l’on n'a pas encore eu l'occasion de mettre le nez dedans, l’aperçu de l'outil s’annonce extrêmement puissant.

Plusieurs races, visages et curseurs permettant de jauger les différentes formes du corps sont disponibles. L’imagination devrait être votre seule limite. Bien entendu, en plus de votre héros, vous pourrez vous créer votre Pion. Ces derniers sont des compagnons gérés par l’IA qui vous suivront durant vos périples et pourront même être partagés avec les joueurs du monde entier. D’ailleurs, Capcom annonce que plusieurs personnalités du net ont déjà prévu de partager les leurs.

Dragon's Dogma 2 sera disponible le 22 mars sur PS5, Xbox Series et PC.