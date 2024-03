Dragon's Dogma 2 peut se montrer de prime abord intimidant, mais ce secret va même jusqu'à revêtir un potentiel destructeur pour votre partie. On vous en explique la nature et comment l'éviter.

Le vaste monde ouvert de Dragon's Dogma 2 renferme bien des secrets. L'un d'entre eux, assez subtil et pernicieux, peut affecter de manière particulièrement dramatique votre partie. Nous en avons de notre côté fait la terrible expérience, pour la science. Nous vous expliquons donc comment l'identifier et l'éviter... comme la peste.

Le secret le plus terrible de Dragon's Dogma 2

Avant d'entrer dans le vif du sujet, des mises en garde préliminaires s'imposent. Ce dont nous allons parler peut divulgâcher un élément important de Dragon's Dogma 2. Si vous préférez garder la (mauvaise) surprise, n'allez pas plus loin, Insurgés. Si toutefois vous souhaitez ne pas causer de terribles dégâts dans votre partie, voici ce qu'il faut savoir au sujet de ce fléau qui concerne nos très chers Pions.

Ces Pions sont là pour vous avertir de ne pas aller plus loin si vous voulez éviter un spoil majeur. © Capcom

Lorsque vous affrontez un dragon, l'un des plus puissants adversaires du jeu, ceux-ci peuvent infliger de pires sévices que de simples dommages à votre santé. Parfois, ils peuvent saisir un Pion et le retourner contre vous. Vous n'aurez alors pas d'autre choix que de l'assommer pour qu'il reprenne ses esprits. Mais, de manière insidieuse, le dragon peut avoir planté en lui une bien sinistre graine. Cette graine s'appelle la Peste Draconique. À première vue, vous ne pouvez absolument pas avoir conscience qu'une telle maladie a été contractée par un Pion. La seule fois où le jeu vous en parlera, c'est lorsque vous en recruterez un qui est porteur de ce mal. Le pire, c'est que celle-ci peut être transmise aux autres Pions de votre groupe.

Voilà comment le jeu vous avertit de son plus sinistre secret. © Geralt de Reeves pour Gameblog

Qu'implique la Peste Draconique et comment l'éviter

Si vous n'avez pas reçu ce message et qu'un dragon a attrapé un de vos Pions, vous continuerez l'aventure comme si de rien n'était. Mais si vous allez vous reposer en ville dans une auberge ou l'une de vos demeures, une cinématique particulièrement sinistre peut vous accueillir au réveil. Vous verrez alors une scène de cauchemar où le Pion infecté se transforme en dragon d'ombre. Dans cette forme, celui-ci poussera un cri à glacer le sang, avec une musique qui n'est pas en reste.

Lorsque vous quitterez votre couche, vous découvrirez alors la terrible vérité : la Peste Draconique a tué absolument tous les PNJ de la ville où vous avez séjourné. Tous, sans exception. La seule manière de les ramener à la vie est d'utiliser une Pierre de Réveil. Sauf que celles-ci sont extrêmement rares dans Dragon's Dogma 2 et servent aussi à vous ranimer. Cela implique que toutes les quêtes liées aux PNJ de la ville ravagée par la Peste vous seront potentiellement à jamais fermées. Attendre une ou deux semaines en jeu pourrait également ranimer les PNJ les plus importants. Il se peut toutefois que cela soit un glitch, et non une résolution imaginée par Capcom. Puisque vous vous êtes reposés, le jeu sauvegardera automatiquement et vous n'aurez aucun moyen de revenir en arrière. Vous l'aurez compris, cette affliction porte atrocement bien son nom.

Heureusement, il existe un moyen de prévenir la catastrophe. Après avoir combattu un dragon qui a saisi un Pion, étudiez bien son comportement. S'il présente un éclat rouge dans les yeux, c'est le signe que la Peste couve. De même, si vous le voyez de temps à autre se tenir la tête ou avoir un comportement erratique ou d'insubordination, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Au moindre signe alarmant, renvoyez immédiatement le Pion affecté. S'il s'agit de votre Pion principal, vous devrez le tuer et ne pas le ranimer, même si cela peut être douloureux pour vous. Cela aura pour effet de « purifier » le Pion de la maladie, et vous pourrez alors de nouveau recourir à ses services. Soyez donc vigilants, Insurgés, si vous voulez éviter que le royaume qui vous revient de droit soit ravagé par la Peste Draconique.