Les choses sont allées très vite pour Dragon's Dogma 2. Celui-ci a reçu une réception très froide de la communauté en voyant notamment sortir en même temps que le jeu un florilège de microtransactions. Face à une violente mais compréhensible insurrection, Capcom a rapidement réagi pour sauver son jeu prometteur des flammes du dragon.

Dragon's Dogma 2 sauvé par les Insurgés

C'était aujourd'hui le grand jour pour Dragon's Dogma 2, qui arrivait enfin entre les mains des joueurs. Malheureusement, cela s'est accompagné d'une myriade de microtransactions et de mécaniques « pay to fast ». La sentence a été sans appel du côté de la communauté, et le jeu a fait l'objet d'une vague de review bombing somme toute compréhensible. Pour que le second opus ne tombe pas dans l'oubli comme le premier, Capcom se devait de réagir, et vite.

C'est justement ce que le géant japonais a fait. Sur la page Steam du jeu notamment, un long message d'excuses a été envoyé aux Insurgés. « Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée », peut-on y lire en préambule. Une telle désapprobation de la part de la communauté était prévisible, mais il est tout de même bon de voir qu'elle est écoutée. Ainsi, Capcom annonce qu'il mettra rapidement en place des mesures pour répondre aux griefs des joueurs.

Personne n'est vraiment surpris par cette vive réaction de la communauté de Dragon's Dogma 2. © Capcom

Des changements à venir pour le meilleur

En premier lieu, le studio travaille à corriger des problèmes de crashs et d'instabilité signalés par la communauté. De même, le framerate fera l'objet d'une attention particulière. Dans le moteur du jeu, le processeur est grandement sollicité s'agissant du rendu des personnages. Un trop grand nombre d'entre eux dans une même zone peut ainsi grandement impacter la fluidité du jeu. Les performances devraient ainsi être améliorées sur ce terrain incessamment sous peu.

Enfin, attaquons-nous au dragon dans la pièce : les microtransactions qui ont rapidement fait couler beaucoup d'encre. Tout d'abord, Capcom va plancher sur un moyen de pouvoir lancer une nouvelle partie toute fraîche. Le New Game+ fait partie intégrante du jeu, mais nous ne disposons que de la sauvegarde d'un seul personnage. Enfin, une grande partie des objets vendus comme DLC payant peuvent désormais être obtenus directement en jeu. Cela concerne par exemple un objet permettant de changer son apparence, un objet transportable pour opérer un voyage rapide, ou encore les cristaux pour recruter des Pions.

Vous pouvez lire le message de Capcom dans son intégralité via la page Steam de Dragon's Dogma 2 (en anglais, cependant).