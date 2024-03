Si cela ne va pas faire partir les microtransactions déployées en même temps que Dragon's Dogma 2, ce patch devrait en tout cas gommer plusieurs griefs à son encontre. Celui-ci va en effet rajouter des fonctionnalités très demandées, tant sur PC que sur PS5/Xbox Series. Suivez notre Pion pour trouver le parchemin détaillant les notes de ce patch.

Dragon's Dogma 2 répare la Faille entre Capcom et les joueurs

À sa sortie le 22 mars dernier, Dragon's Dogma 2 n'a certainement pas eu la réception escomptée par Capcom. La faute en revient surtout à l'ajout concomitant de microtransactions très mal vues par les joueurs. Celles-ci permettaient notamment d'accéder plus rapidement à des objets déjà présents en jeu, mais surtout à des fonctionnalités autrement indisponibles. Nous pensons notamment à une option pour lancer une nouvelle partie fraîche (à ne pas confondre avec le New Game+, qui est lui bien présent dans le jeu de base). La communauté avait également des choses à redire sur les performances du jeu sur PC et consoles. Sur ces dernières, l'absence de modes graphiques n'a pas fait l'unanimité.

Aujourd'hui, Capcom s'est donc fendu d'une annonce surveillée au tournant : le prochain déploiement d'un patch. Celui-ci entend réparer une partie des dégâts rapportés par les joueurs depuis la sortie de Dragon's Dogma 2. Cela ne va cependant pas faire disparaître les temps honnies microtransactions. Nous retiendrons cependant sur ce terrain l'ajout d'une option « Nouvelle Partie » ainsi que l'augmentation du nombre d'objets « Art de la Métamorphose » à 99. En jeu, ceux-ci étaient achetables en nombre très limité moyennant des cristaux de faille et permettaient de changer l'apparence de son personnage.

Les performances et les améliorations visuelles au cœur du patch

L'autre gros pan du patch à venir dans Dragon's Dogma 2 s'intéresse aux performances et à la qualité visuelle du jeu. Sur PS5 et Xbox Series, on retiendra surtout une option permettant d'opter soit pour un framerate cappé à 30 FPS ou un framerate variable. Seront également ajoutées les options pour désactiver le flou de mouvement et le ray tracing. La version PC aura également droit à un peu d'attention. Avec le DLSS activé (exclusif aux cartes graphiques NVIDIA RTX 2000 et plus récentes), les joueurs pourront s'attendre à une meilleure qualité visuelle. Les modèles de personnage devraient également connaître des améliorations pour ne plus apparaître de mauvaise qualité selon les réglages.

Vous pouvez trouver l'intégralité des ajouts à venir dans Dragon's Dogma 2 ci-dessous, traduits par nos soins.

Notes du patch à venir pour Dragon's Dogma 2

Mises à jour pour toutes les plateformes (PS5, Xbox Series, Steam)

Ajout d'une option pour lancer une nouvelle partie lorsqu'un fichier de sauvegarde existe déjà

Changement du nombre d'objets « Art de la Métamorphose » disponibles aux Guildes des Pions en jeu à 99

Rendre la quête permettant aux joueurs d'avoir leur propre logement (où ils peuvent sauvegarder et se reposer) disponible plus tôt dans le jeu

Différents correctifs relatifs à l'affichage des textes

Correction de différents bugs

Mises à jour pour PS5 et Xbox Series

Ajout de l'option pour activer ou désactiver le flou de mouvement dans le menu Options

Ajout de l'option pour activer ou désactiver le Ray Tracing dans le menu Options

Ajout de l'option pour mettre le Frame Rate en Variable ou Max 30 FPS dans le menu Options

À noter que cela n'affectera pas significativement le Frame Rate. Des améliorations sur ce terrain sont prévues dans de prochaines mises à jour.

Mises à jour pour Steam