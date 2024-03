Le premier patch majeur de Dragon's Dogma 2 s'intéresse en effet seulement aux versions Steam et PS5. Les joueuses et joueurs Xbox Series devront repasser plus tard. Cette mise à jour entend en tout cas apporter des changements très attendus par la communauté.

Premiers éléments de réponse à la polémique de Dragon's Dogma 2

De manière assez rapide, Capcom déploie donc le premier gros patch de Dragon's Dogma 2. Annoncé quelques jours auparavant, celui-ci entend répondre en grande partie aux doléances de la communauté, suite à la polémique provoquée notamment par l'ajout de microtransactions à la sortie du jeu. Si cette mise à jour ne va pas les faire disparaître, elle rajoute de nombreuses fonctionnalités très demandées.

Ainsi, il est désormais possible de lancer une nouvelle partie de zéro, même si l'on dispose déjà d'une sauvegarde existante. Pour rappel, cela n'était jusqu'alors possible que via une microtransaction. De même, le parchemin « Art de la Métamorphose » pour changer l'apparence de son personnage peut être acheté en jeu en 99 exemplaires contre des cristaux de faille. Celui-ci n'était jusqu'alors disponible en jeu qu'en quelques rares exemplaires.

Une petite lueur d'espoir pour Dragon's Dogma 2 ? © Capcom

Rapport de performance des Pions

Outre ces fonctionnalités rendant plus ou moins désuètes leurs microtransactions associées, les joueuses et joueurs retiendront surtout des efforts faits sur les performances du jeu. Sur PS5, il est ainsi enfin possible de faire quelques menus ajustements. Pour l'heure, cela concerne l'activation ou non du flou de mouvement et du Ray Tracing. Une option pour fixer le framerate à 30 FPS max a aussi été ajoutée.

Sur Steam, le DLSS affichera un rendu de meilleur qualité, mais sera fatalement réservé aux cartes graphiques RTX 2000 et plus récentes. Enfin, les modèles de personnages reçoivent un correctif. Ceux-ci s'affichaient jusqu'à présent mal en fonction de certains réglages. Vous pouvez lire le patch notes de la première mise à jour majeure du jeu dans son intégralité ci-dessous, traduites par nos soins.

Notes du premier patch majeur de Dragon's Dogma 2

PlayStation 5/Steam

Ajout d'une option pour démarrer une nouvelle partie quand un fichier de sauvegarde existe déjà

Changement du nombre de parchemins « Arts de la Métamorphose » disponibles en jeu à 99

La quête permettant aux joueurs d'avoir leur propre logement (pour sauvegarder et se reposer) est disponible plus tôt dans le jeu

Correction de différents affichages de texte

Correction de divers bugs

PlayStation 5

Ajout de l'option pour activer ou désactiver le flou de mouvement

Ajout de l'option pour activer ou désactiver le Ray Tracing

Ajout de l'option pour fixer le framerate à 30 FPS max

Steam