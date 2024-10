Capcom a visiblement eu quelques difficultés à bien faire tourner Dragon's Dogma 2, principalement sur consoles. Sur celles-ci, il n'était pour rappel, à sa sortie en mars dernier, pas possible de sélectionner différents modes graphiques, le jeu ciblant un framerate de 30 FPS constants. Une mise à jour en juin est venue rajouter la possibilité de choisir notamment entre graphismes bas et élevés, mais pas forcément avec plus de succès. Avec ce nouveau patch déployé tout fraîchement, le studio japonais entend enfin proposer ce que les joueurs PS5 et Xbox Series demandaient depuis le lancement, mais pas avec les mêmes résultats selon les plateformes.

Dragon's Dogma 2 se met enfin à la mode sur consoles

Il a été prouvé à maintes reprises qu'une large majorité de joueurs consoles préfèrent utiliser, quand le choix leur est donné, le mode Performance au lieu du mode Graphismes. Tel n'était pas le cas à la sortie de Dragon's Dogma 2, ce qui en a rebuté plus d'un. Sept mois après un lancement malgré tout réussi, le titre de Capcom intègre enfin la possibilité de choisir entre l'un ou l'autre sur PS5 et Xbox Series, ainsi que dans une certaine mesure sur PC.

Dans la rubrique Graphismes des options de Dragon's Dogma 2, on peut en effet désormais y trouver deux choix : « Prioriser les Graphismes » ou « Prioriser les Performances ». Sur le compte X.com officiel de la licence, on peut voir un tableau détaillant ce que chaque mode propose, comme suit :

PS5 - Prioriser les Performances : 2160p/1728p à 50-60 FPS

PS5 - Prioriser les Graphismes : 2160/2160p à 30-40 FPS

Xbox Series X - Prioriser les Performances : 2160p/1728p à 50-60 FPS

Xbox Series X - Prioriser les Graphismes : 2160/2160p à 30-40 FPS

Series S - Prioriser les Performances : 2160p/1440p à 35-40 FPS

Series S - Prioriser les Graphismes : 2160/1440p à 30-35 FPS

Steam : Variable en fonction du matériel et des paramètres

On remarque ainsi que la Xbox Series S est, hélas sans grande surprise, nettement moins à son avantage pour faire tourner correctement Dragon's Dogma 2, même en priorisant les performances. Certains utilisateurs ayant répondu au post X.com ci-dessous se demandent pourquoi Capcom n'a pas opté dans ce cas pour une résolution en 1080p, afin d'essayer de viser plutôt les 60 FPS constants. Il s'agit quoi qu'il en soit d'un ajout salutaire pour le jeu sur PS5 et Xbox Series X, mais n'est-ce pas trop peu, trop tard ? À moins qu'un DLC soit également en route pour renouveler l'intérêt autour de Dragon's Dogma 2 ? L'avenir nous le dira.

Source : Dragon's Dogma sur X.com