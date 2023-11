Dragon's Dogma 2 est à nouveau victime d'un leak, et cette fois, il confirme bel et bien la date de sortie tant attendue. Les fans ont immédiatement sorti le champagne.

Dragon's Dogma 2, c'est l'une des sorties les plus attendues de l'année prochaine. Capcom le sait, et il aime jouer avec l'impatience des fans. En même temps, le premier jeu de la série commence à dater, à l'image de son extension baptisée Dark Arisen. Le studio compte bien nous en dire plus sur cette suite ce soir, mais contre toute attente, un leak lui a coupé l'herbe sous le pied en dévoilant la date de sortie.

Dragon's Dogma 2 s'est déjà présenté à de multiples reprises via des trailers qui ont fait saliver. Malgré ça, il ne voulait pas dévoiler la date de son arrivée. Visiblement, Capcom préparait l'annonce pour un gros événement dont le rendez-vous a été fixé... aujourd'hui, c'est-à-dire le 28 novembre 2023. Eh oui, le leak s'est produit seulement quelques heures avant la présentation de la firme qui démarrera à 22h chez nous. Il y aura probablement une bande-annonce inédite à se mettre sous la dent, mais la date de sortie ne sera pas une grande surprise.

La fuite en question ne laisse aucune place au doute, puisqu'elle nous vient de la page du jeu sur Steam. En effet, elle a été mise à jour, et vous pouvez dès maintenant observer le moment où il sera parmi nous : le 22 mars 2024. Ça confirme donc la bourde de l’organisme PEGI qui a enregistré le jeu il y a une semaine, tout en révélant accidentellement la date de sortie. Il n'y a plus que quelques mois à patienter avant de pouvoir dévorer Dragon's Dogma 2, et il nous tarde de voir le résultat.

Pour l'instant, même si le jeu s'est déjà montré, on attend encore d'en savoir plus sur son gameplay et ses nouvelles mécaniques. On en verra davantage ce soir, c'est un fait, mais va-t-on avoir une autre intervention du studio avant la fin de l'année ? Selon certaines personnes, un trailer aux Game Awards 2023, le 7 décembre, est à envisager. Néanmoins, ça paraîtrait surprenant d'enchaîner les présentations de Dragon's Dogma 2, sauf si la date de sortie était gardée secrète. En l'occurrence, ce n'est plus le cas, et c'est donc hautement improbable.