Capcom a brillé au Tokyo Game Show. En plus de donner des nouvelles de Monster Hunter et de présenter en détail les nouveautés concernant Resident Evil 4 Remake, l’éditeur nous a offert de nouveaux visuels de Dragon’s Dogma 2. Le RPG très attendu est venu nous montrer un peu de ce qu’il a dans le ventre. Une chose est sûre, nous ne serons pas dépaysés.

Dragon's Dogma, un RPG pas tout à fait comme les autres

Dragon’s Dogma était en son temps un RPG en monde ouvert un peu spécial. S’il reprenait les codes des AAA de son époque à la lettre, le jeu était surtout réputé pour être très orienté action, pour proposer un gameplay fluide et surtout des affrontements gigantesques. La plupart des créatures que l’on doit affronter dans le jeu, toutes issues des mythes et des légendes, sont généralement démesurées. Hydres, griffons, chimères, dragons, cyclopes… des monstres titanesques pour la plupart sur lesquels on pouvait carrément grimper. Autre particularité du jeu, c'était la possibilité de se construire un groupe avec des compagnons IA créés de toutes pièces. On pouvait se créer un partenaire nous-mêmes, mais aussi demander l’aide de ceux créés par d’autres joueurs. Ces sbires gagnaient alors de l’expérience à chaque fois qu’ils vadrouillaient avec d’autres joueurs. Et devinez quoi, toutes ces fonctionnalités seront de retour dans Dragon’s Dogma 2.

Dragon's Dogma 2 promet du lourd, mais déçoit quand même un peu.

C’est en tout cas ce que nous laisse entrevoir cette nouvelle séquence de gameplay qui, en plus de faire le tour des différentes mécaniques citées ci-dessus, nous présente quelques-unes de ses classes. Voleur, guerrier, archer, mage… on a même le droit à un aperçu de quelques classes plus avancées comme le mage-archer, par exemple. Les fans de la première heure ne seront pas dépaysés puisque la plupart de ces classes étaient déjà disponibles dans le premier opus. D’ailleurs, le bestiaire aussi semble tout droit sorti du premier jeu. On aperçoit entre autres des gobelins, un cyclope ou encore une chimère. Dragon’s Dogma 2 semble cacher son jeu et joue la sécurité, en espérant qu’il ne s’embourbera pas dans une simple redite avec ce second épisode attendu depuis longtemps. Pour l'heure, si le jeu fait assurément saliver et que les fans de la première heure on hâte de s'y mettre, beaucoup de joueurs reste un peu sur leur faim. A voir donc.

Le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC à une date encore indéterminée quelque part en 2024.