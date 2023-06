Après avoir laissé la franchise pour morte de très (trop ?) nombreuses années, Capcom a donc fini par revenir à ses premiers amours. RPG open world, Dragon's Dogma 2 marchera dans les pas de son aîné en proposant aux joueurs d'aller explorer un royaume fantastique où règnent de puissantes créatures mythologiques. En tant qu'élu, ce sera donc à vous de défaire le mal qui empoisonne votre monde, pour le sauver des flammes d'un très puissant et gigantesque dragon.

Dragon's Dogma 2 se dévoile davantage et c'est très prometteur

C'est en tout cas ce que nous laisse penser cette nouvelle bande-annonce. Mais si cette nouvelle présentation de Dragon's Dogma 2 était avare en informations sur l'histoire, elle nous a permis de voir un peu de gameplay. On remarque de suite que la patte ultra nerveuse du jeu originel est toujours présente, c'est rapide et plutôt vif. On pourra toujours grimper sur le dos des créatures et les amputer de certaines parties de leur corps pour prendre l'avantage. En plus de notre héros principal, on pourra également créer un Pion.

Si, souvenez-vous, les Pions sont des compagnons de route créés par les joueurs. Chaque joueur de Dragon's Dogma 2 doit s'en créer un et peut recruter jusqu'à deux autres Pions d'autres aventuriers en passant par une stèle. Ces camarades sont alors gérés par l'IA et apprennent des tactiques à nos côtés, il sera possible à eux aussi d'évoluer dans l'une des classes disponibles.

Dragon's Dogma 2 tournera sous le fameux RE Engine déjà à l'œuvre dans les derniers Resident Evil, comme RE 4 Remake. Capcom affirme que le jeu sera quatre fois plus vaste que le premier opus. Oui, ce sera donc énorme. Malheureusement, il faudra patienter encore un moment pour le voir à l'œuvre puisque le jeu n'arrivera pas avant plusieurs mois. Si on sait que Dragon's Dogma 2 est attendu sur PS5, Xbox Series et PC, il n'a toutefois pas encore de date de sortie. Wait and See donc.