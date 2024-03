L'année 2024 est d'ores et déjà riche en grosses sorties, et on est seulement au mois de mars. On pense immédiatement à FF7 Rebirth, mais bientôt, on va pouvoir se lancer dans Dragon's Dogma 2. La suite tant attendue du célèbre RPG signé Capcom. Une longue aventure se prépare, et on hâte de pouvoir s'y donner corps et âme. Et justement, à ce sujet, combien de temps ça va nous prendre pour boucler le jeu ? Et plus précisément la trame principale ?

Dragon's Dogma 2, une durée de vie similaire au premier opus ?

On a en quelque sorte eu la réponse à cette question. En effet, le réalisateur du jeu, Hideaki Itsuno, s'est récemment entretenu avec Game Informer. Il a notamment expliqué que l'histoire de Dragon's Dogma 2 s'étendra à peu près sur la même durée que celle de son aîné, mais pas pour tout le monde. Pour reprendre ses mots : « pour les joueurs qui se concentrent uniquement sur ce qu'il faut faire pour boucler le récit, ça ne va pas drastiquement changer par rapport au premier opus ». C'est bien gentil tout ça, mais ça ne nous donne offre rien de précis. On a donc besoin d'une piqûre de rappel, et pour ça, on va se tourner vers le site HowLongToBeat.

Si on regarde ce qui a été recensé, on constate qu'en moyenne, la campagne de Dragon's Dogma prend environ 37 heures à être terminée. On parle bien du récit principal, et non des autres activités à faire comme les quêtes secondaires. Après, c'est simplement un indicateur et ça ne veut en aucun cas dire que c'est pile le temps qu'il vous faut pour en venir à bout. Il en va ainsi de même pour la suite. Itsuno en personne le rappelle : « il y a beaucoup de choses qui pourraient attirer l’attention des joueurs et ces gens, ils verront probablement que leur temps de jeu est beaucoup plus long ».