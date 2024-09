Après un lancement visiblement très réussi et plusieurs mises à jour, Dragon's Dogma 2 semble pour ainsi dire endormi depuis un moment. Mais Capcom préparerait bien quelque chose pour sa nouvelle licence phare, si l'on en croit des modifications récentes dans la base de données du jeu, répertoriées sur SteamDB. Il se pourrait même qu'une annonce en ce sens ait lieu dans un avenir très proche.

Dragon's Dogma 2 se réveillerait enfin bientôt de sa torpeur

Les dernières nouvelles officielles relatives à Dragon's Dogma 2 remontent à juillet dernier, avec une période d'essai gratuite. Depuis, l'apparemment nouveau carton de Capcom (malgré quelques turbulences) semble assoupi, n'ayant même pas reçu de nouvelles mises à jour significatives. En interne, quelque chose semble toutefois se préparer pour bientôt. C'est en tout cas ce que l'on peut interpréter en voyant de récents changements dans la base de données de sa version Steam.

Ceux-ci prennent la forme de fichiers cryptés à l'attention des développeurs. Ils ont toutefois une chose en commun bien visible par tout le monde : le mot-clé « DLC ». Il semblerait donc que Capcom travaillerait bien dans les coulisses sur du nouveau contenu pour Dragon's Dogma 2, potentiellement sous la forme d'une extension. Il convient de rappeler que le Tokyo Game Show aura lieu plus tard ce mois-ci. Une tribune plutôt toute indiquée pour que le studio japonais annonce la suite du programme pour son nouveau RPG en monde ouvert phare. Nous devrions également avoir du nouveau à se mettre sous la dent concernant un certain et très attendu Monster Hunter Wilds.

Dragon's Dogma 2 semble en tout cas loin d'être abandonné, malgré le triste départ de son directeur, Hideaki Itsuno, à qui l'on doit également l'iconique franchise Devil May Cry, après 30 ans de bons et loyaux services. Ce fameux DLC à venir pour Dragon's Dogma 2 prendra-t-il la forme d'une extension majeure comme Dark Arisen pour le premier opus, ou quelque chose de plus modeste ? Réponse officielle de Capcom a priori bientôt. À noter que Dark Arisen avait d'ailleurs été dirigé à l'époque par Kento Kinoshita, et non Hideaki Itsuno, avec le beau succès d'estime (mais hélas pas commercial) que l'on connaît.

L'Insurgé bientôt prêt à reprendre du service ? © Capcom

Source : SteamDB