C’est l’une des prochaines grosses cartouches de Capcom, Dragon's Dogma 2 est attendu par une armée de fidèles qui patientent depuis bien trop longtemps. Ça fait un moment que le premier jeu et son extension Dark Arisen sont sortis, et ce, même si l’on prend en compte la remasterisation sur PS4. Tiens, notez au passage que Dragon's Dogma Dark Arisen fait partie des jeux du PS Plus Extra de novembre, si jamais le cœur vous dit… bref, tout ça pour dire qu'on l'attend cette suite ! Oh, on a bien eu le droit à des présentations histoire de nous mettre l’eau à la bouche, mais rien de bien fou. Sauf qu’aujourd'hui, tout vient de changer…

Oui, Dragon's Dogma 2 ne veut pas nous parler officiellement, alors on est obligé de prendre l'info là où elle tombe et elle vient de tomber grâce à une mauvaise manipulation de l’organisme PEGI qui a enregistré le jeu et… sa date de sortie ! Dragon's Dogma 2 serait donc visiblement disponible dès le 22 mars 2024. Une date qui a du sens et un leak qui est lui aussi très crédible. Non seulement il provient d’un organisme tout ce qu’il y a de plus officiel, mais en plus, la mise en ligne concorde avec la récente annonce d’un stream entièrement dédié à Dragon's Dogma 2. Capcom a fixé le rendez-vous le 28 novembre prochain à 22h chez nous.

via PEGI

On s'attend ici a découvrir un peu plus de gameplay et quelques nouvelles mécaniques de jeu. On espère en tout cas, puisque pour le moment, le titre est plutôt avare en information croustillante. Il ne nous a finalement montré que ce à quoi on s'attendait, rien de plus. Mais on suppose que ce prochain showcase sera aussi le moment de nous officialiser une date de sortie, et si ce n'est pas le cas, on la vois bien arriver durant les Game Awards quelques jours après. On croise les doigts.

Dans tous les cas, on a désormais deux rendez-vous de fixés, en espérant que le jeu ne nous pose pas de lapin cette fois, on en a marre des déceptions en ce moment.