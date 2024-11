Plus précisément, ces découvertes relatives à Dragon's Dogma 2 proviennent du datamining d'un fichier texte du jeu, et comporte en réalité deux potentielles bonnes nouvelles. La première s'agissant d'une potentielle nouvelle fonctionnalité, la seconde relativement à un élément ayant fait polémique au lancement du jeu. Tout ceci est toutefois à prendre avec des pincettes, puisqu'il ne pourrait s'agir que de simples considérations de la part de Capcom. Aussi enthousiasmantes peuvent-elles être.

D'importants changements à venir dans Dragon's Dogma 2 ?

Après un lancement quelque peu cahoteux mais globalement réussi, Dragon's Dogma 2 se contente pour l'instant d'être régulièrement mis à jour. Des rumeurs circulent depuis quelques mois concernant le potentiel développement d'un DLC. Ce malgré le départ de son directeur, Hideaki Itsuno, de chez Capcom après 30 ans de bons et loyaux services au profit de Tencent. Le studio japonais semble malgré tout continuer à travailler en sous-marin sur le titre, comme en témoigne une récente découverte à son égard.

C'est en tout cas ce que suggère un récent datamining potentiellement croustillant concernant Dragon's Dogma 2. Dans un fichier texte en japonais, on peut y découvrir à la fin la mention suivante : « Tour de la Lune - Mode Multijoueur ». Il se pourrait donc qu'un mode multijoueur à part entière soit sur le papier considéré par Capcom. Pour rappel, la licence est connue pour son système de Pions, faisant office de mode coopération par PNJ interposé. L'ajout d'un véritable mode multi serait donc une première pour la franchise. Il se peut cependant que Capcom ait seulement caressé l'idée pour finalement l'abandonner.

L'autre découverte intéressante relative à Dragon's Dogma 2 semble cependant plus concrète. Le datamining qui nous intéresse provient en effet d'une build pré-lancement. Plus précisément d'une version a priori dépourvue du tristement connu DRM Denuvo. Capcom semble donc enfin s'apprêter à débarrasser son jeu de ce logiciel tiers malaimé. Pour rappel, celui-ci est notoirement connu pour provoquer d'importants problèmes de performances. Voici donc au moins une nouvelle potentiellement réjouissante. Reste cependant à voir si ce leak sera officiellement confirmé ou non par le géant japonais.

