Dragon's Dogma 2 redonne officiellement de ses nouvelles et reprend du poil de la bête avec notamment une annonce très attendue qui va changer la donne.

Après avoir visiblement pris ses vacances d'été, Dragon's Dogma 2 revient sur le devant de la scène, avec en l'occurrence l'annonce par Capcom d'une nouvelle mise à jour pour sur le papier grandement améliorer l'expérience des Insurgés dans leur quête épique au sein de son vaste monde ouvert.

Dragon's Dogma 2 commence enfin sa rentrée

Tout l'été, Dragon's Dogma 2 a assez tristement laissé les Insurgés en plan, avec en dernier lieu un essai gratuit début juillet. Indirectement, le titre a subi un coup dur avec le récent départ de Capcom de son directeur, Hideaki Itsuno, après 30 ans au sein de l'influent studio japonais. Mais le travail semble bel et bien continuer sans lui. Sur le compte X.com officiel de la licence désormais emblématique de Capcom, nous apprenons ainsi qu'une nouvelle mise à jour arrivera bientôt. Celui-ci s'intéressera à l'optimisation de la charge de travail du processeur, la réduction des problèmes de crashes et d'autres ajustements encore non listés.

Six mois après sa sortie, Dragon's Dogma 2 se montre encore relativement instable, tant sur PC que sur consoles. Sur ces dernières, il a fallu attendre un (trop ?) long moment avant de voir apparaître la possibilité de choisir entre Fidélité et Performance. En catimini, Capcom semble avoir également s'être penché sur l'optimisation de son jeu sur PS5 Pro, qui a officiellement reçu le fameux label Enhanced, indiquant une pleine compatibilité avec la nouvelle console plaquée or de Sony.

Le prochain patch de Dragon's Dogma 2 devrait quoi qu'il en soit arriver incessamment sous peu, avec des notes plus détaillées quant à ses apports lors de son déploiement. Nous vous rapporterons naturellement tout cela en temps voulu. En parallèle, tout porte à croire que Capcom travaillerait sur un DLC pour Dragon's Dogma 2, d'après de récentes découvertes sur SteamDB. Rappelons que le Tokyo Game Show aura lieu du 26 au 29 septembre. Il se pourrait que Capcom fasse une autre annonce particulièrement attendue en ce sens à ce moment-là, afin de voir s'il s'agira d'une extension digne de Dark Arisen pour le premier opus, ou quelque chose de plus modeste.

Source : Dragon's Dogma sur X.com