Dragon's Dogma 2 arrive le 22 mars 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une suite très attendue par les fans du premier épisode, et qui devrait les satisfaire sur un point précis. Mais il y a un hic.

Dragon's Dogma 2 sera l'un des grands temps forts du jeu vidéo cette année. Après plus de 10 ans d'attente, l'action-RPG de Capcom est sur le point de revenir sur consoles et PC. Mais il y a quelque temps, certains joueurs se sont inquiétés d'une information qui a circulé sur la Toile. Pour couper court à ce bruit de couloir, le directeur du jeu Hideaki Itsuno a fait une annonce.

Dragon's Dogma 2 en 30 ou 60fps sur PS5 et Xbox Series X|S ?

La sortie du prochain titre Capcom approche à grands pas, et le directeur du jeu Hideaki Itsuno a souhaité faire un petit point technique. Au contraire de ce qui s'est dit dernièrement, non, le jeu ne sera pas à 30fps sur PS5 et Xbox Series X|S. Les équipes ont plutôt opté pour un taux d'images par seconde non défini. « Dragon's Dogma 2 sortira avec un framerate non bloqué » a annoncé le développeur sur son compte X.

Qu'est-ce que cela implique ? Dragon's Dogma 2 sera peut-être en mesure de tourner en 60fps, mais pas nécessairement tout le temps. Ce qui veut dire que des baisses plus ou moins significatives pourront avoir lieu. Et finalement, ça inquiète plus qu'autre chose les joueurs ainsi que John Linneman, rédacteur pour Digital Foundry. « C'est ce dont j'avais peur. J'espère qu'il y aura une sorte de mode Performance. Le jeu a réellement besoin d'une option avec du 30fps bloqué, car de ce que j'ai vu, c'est très instable ».

À voir si le VRR, qui compense justement ces variations dans le framerate, sera ou non possible sur la version PS5 et Xbox Series X|S de Dragon's Dogma 2. Mais tout le monde ne pourra pas en bénéficier, étant donné qu'il faut obligatoirement un moniteur ou une télé compatibles. Donc si votre écran a une dizaine d'années, vous pouvez déjà faire une croix dessus. Et même tous les modèles actuels ne disposent pas de cette fonctionnalité, puisque ça dépend comme toujours de la gamme.